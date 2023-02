Tests

Les souvenirs sont trompeurs.est relativement vieux, de l’époque où où votre serviteur usait de la 360 sur une HD de qualité « pas chère » et pourtant, à l’allumage de ce remake, on a cette étrange impression que Motive n’a pas fourni le taf du siècle tant ça semble plus ou moins proche de l’époque. A quelques superbes éclairages près c’est vrai. Une cure de rappel avec quelques vidéos comparo vient pourtant prouver que la mémoire peut être d’une traîtrise absolue tant l’original paraît aujourd’hui immonde et que les développeurs ont en fait fourni le genre de résultat que l’on aimerait voir tous les jours, maudissant toutes ces tentatives de remasters quand on aurait pu avoir la même chose. Bravo à l’équipe, sauf pour les visages vite-fait, et juste dommage que le RT soit de nouveau limité au mode Qualité, impossible à pratiquer une fois goûté les joies du 60FPS en performance.Par contre, pas besoin d’avoir une mémoire parfaite pour se souvenir de ce qu’était, et ce n’est pas que l’on souhaite tirer sur l’ambulance déjà accidentée, mais jouer àsert en fait à davantage comprendre pourquoi la nouvelle licence concurrente a autant déçu. Ni l’un ni l’autre n’était une révolution, même lorsquedébutait sa carrière il y a deux générations, mais si le nouveau challenger était simpliste dans sa progression et brouillon dans ses intentions, le nouveau bébé d’Electronic Arts se veut tout simplement carré et prenant. L’un des héritiers decomme on le disait à l’époque (on notera d’ailleurs la coïncidence coté timing), et plus proche de la refonte graphique que du véritable remake à lane pouvait pas décevoir vu que la formule n’a pas pris la moindre ride.Retour donc sur l’USG Ishimura, vaisseau en perdition que l’on abordera comme on peut suite à un appel de détresse, pour y découvrir que l’enfer squatte les lieux. Personne n’a promis de réécrire l’histoire, ce n’est pas un reboot après tout, mais les scénaristes ont tout de même voulu agrémenter la narration sans en faire trop, par davantage de fichiers à ramasser, quelques clins d’œil à découvrir en new game+ et surtout faire de Isaac autre chose qu’un avatar juste là pour trucider des méchantes bestioles. Notre héros parle maintenant (il faisait son Link en 200et on en sait davantage sur son passé ainsi que sa relation avec Nicole. Encore une fois, c’est agréable sans transformer l’expérience :a toujours tenu à en faire le moins possible sur les cinématiques pour privilégier les dialogues in-game, aussi bien pour maintenir un bon rythme qu’une certaine pression.Car sans être pleinement terrorisant comme un pur survival-horror, l’ambiance reste parlante et c’est peu de le dire, encore plus équipé d’un bon casque qui décuple totalement l’immersion vu l’importance accordée à l’équipe sur ce point.faisait bailler,lui garde ses moments de haute intensité niveau tension et peut-être encore plus avec ce remake qui vient ajouter (malheureusement très rarement) le choix entre être privé d’air ou éteindre toutes les lumières le temps de quelques secondes, ainsi que le très discret système nommé « intensity director ». Derrière ce terme pompeux se cache une idée somme toute sympathique : si l’expérience est cousue de fil blanc d’une partie à l’autre dans sa globalité, elle apporte des éléments aléatoires durant vos allers-retours, d’un conduit de ventilation qui pète aux lumières qui s’éteignent à la réapparition d’ennemis. En gros, juste histoire de ne jamais être tranquille même si vous revenez dans des zones déjà épongées. Pensée aux speedrunners du coup.Bien sûr, ceux qui au cas où ont retourné l’original il y a peu rechigneront face au manque de réelles nouveautés en faisant la comparaison avec les travaux de, et autre chose qu’un simple dépoussiérage n’aurait d’ailleurs pas été du luxe dans la dernière ligne droite, toujours en-deça du reste. Mais les améliorations sont là, des zones en gravité zéro beaucoup plus maniables que la trilogie initiale (c’est pasnon plus mais ça va), une arme inédite plutôt cool, une progression plus souple, un menu d’améliorations remanié et moins frustrant, mais aussi un petit coté MetroidVania légèrement plus poussé par l’afflux de coffres (en plus des portes) à clés de sécurité qui devront attendre d’avancer pour être déverrouillé. Aspect chiant néanmoins : si les portes fermées sont clairement indiquées sur la carte, ce n’est pas le cas des nombreux coffres. C’est fou qu’avec une technologie aussi avancée, il soit impossible de notifier la map… Bref, on reprend son pied et on ne rechigne même pas à tout retourner pour en avoir pour son argent (un peu moins d’une quinzaine d’heures pour tout faire en mode normal) et largement plus pour les fous de la Platine ou des 1000G vu le nombre de défis annexes.