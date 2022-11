Tests

Plus gros concurrent attitré du plombier de Nintendo à l’ère 8/16 bits, Sonic a depuis enchaîné les performances à intérêt très aléatoire, le hérisson bleu usant de sa folle vitesse pour se prendre de gros murs dans la gueule à de nombreuses occasions jusqu’à faire naître le fameux meme caractérisant très bien la situation, de l’espoir au doute jusqu’à la déception, la certitude que l’on ne se fera plus avoir, puis l’annonce d’un nouveau jeu qui nous renvoie dans le même cycle. Les nuances existent, sans même parler de, comme lesdont le statut culte vient du fait qu’on savait tout pardonner à une époque (il faut le reconnaître) ou encore, véritable phare que contemple les fans en priant depuis des années.fut lui un véritable coup de massue au moral, sauf peut-être pour quelques fans prêts à tout gober quand la grande majorité se disaient que cette fois, on ne leur fera plus un énième coup à l’envers. D’où la méfiance à l’annonce de, d’où le fait que les premières vidéos laissaient entrevoir une nouvelle catastrophe, jusqu’à quelques previews qui osaient une faible lueur d’espoir. Carest critiquable, et c’est peu de le dire, mais il faut reconnaître que la première promesse est tenue, celle d’apporter un semblant de renouveau à une licence qui ne cesse de chercher un son élan neuf depuis des décennies. On tient bien un nouveau départ bien qu’il faut reconnaître que lan’a pas cherché trop loin, regardant attentivement les travaux de Nintendo en piochant aussi bien dans duque duIl est en effet impossible de nier l’inspiration claire de ce qui reste l’un des plus gros jeux de la Switch.pue le, avec cette odeur si forte qu’on ne sait plus si l’on doit faire une tape dans le dos des développeurs pour s’être inspiré des plus grands ou les accuser de plagiat. Le même style d’ambiance faussement fin du monde, des NPC en retrait (une qualité néanmoins pour ceux qui ne supportent pas les shitty friends), une grosse mise en avant de l’exploration, une caméra volontairement éloignée pour nous laisser apprécier la grandeur des décors sans parler de monde ouvert (cinq zones en fait)… Les mecs ont même été jusqu’à calquer le coup des korogus et de leur espèce de chef à aller voir pour augmenter sa vitesse max ou le nombre de rings portés. Car oui, y a un petit coté RPG dans, permettant même d’augmenter sa force et sa défense, sans être invasif tant tout se fait naturellement sur le chemin.L’autre aspect qui tend cette fois davantage vers, c’est le style de progression. Chaque zone est découpée en plusieurs étapes et la progression pour atteindre chaque point clé se fait en accomplissant des micro-missions éparpillées partout sur la map. Absolument partout. En ayant fait le (bon) choix de zones ouvertes plutôt qu’un véritable open-world,condense efficacement son contenu pour gagner en rythme. Et des épreuves, on en trouve globalement quatre types : des énigmes, des combats contre des adversaires plus imposant que la norme, des sessions parkour et enfin de « vrais » stages à l’ancienne, parfois en 3D (dans le sens vue de dos) et d’autres en plan 2D.Avant de revenir au monde ouvert qui constitue, et ça surprend, le cœur de l’expérience, deux points surprennent dans les stages old-school. Trois en fait si l’on compte les petits hommages envers d’anciens épisodes. Pour les deux autres, c’est qu’il déjà est très simple de les torcher à 100 % donc avec les défis annexes, contrairement à un paquet de jeux Sonic où il fallait suer rien que pour les quelques pièces rouges. Là, elles sont pour la plupart limite sur notre chemin et même dans les stages plus avancés, il est rare d’avoir besoin de plus de 3 sessions pour tout chopper. Un petit coté Nintendo hein (au moins, on ne rage pas trop). Malheureusement, le dernier point, c’est qu’ils sont tous affreusement courts. On les torche en même pas deux minutes la première fois, et on en vient à se demander si ce qui constituait l’essence de Sonic n’est pas devenu un simple bonus. Vous savez, comme les stages sans jet-pack de? Qui était plus long. Et plus dur.Bref, que cela plaise ou non,est un enchaînement de petites épreuves à boucler rapidement, incluant les stages un temps piliers de la franchise. Le mérite derrière tout cela, c’est encore une fois le rythme et cette capacité qu’a le jeu à nous maintenir à la manette tant on ne se fait jamais chier et croyez bien que c’est une énorme qualité à notre époque. Encore plus pour un jeu qui prend quand même une bonne vingtaine d’heures en ayant vu le plus gros. Alors oui, les défauts sont nombreux dont cette constante relativité dans la précision de nos sauts ou une caméra qui ne fait pas toujours ce que l’on souhaite (sans tomber dans les pires horreurs passées), mais on ne peut que féliciter lad’avoir voulu tenter des trucs. Rien que les combats de boss valent le détour pour ce type de licence, et tant pis si ça pioche là encore ailleurs.En analysant bien les choses, on se dira qu’il ne manque plus grand-chose pour offrir à Sonic un nouvel âge d’or dans le genre platformer 3D. La bonne formule est trouvée, il faut juste la peaufiner soigneusement, avec pourquoi pas davantage d’émerveillement dans les décors plutôt que la froideur certes voulue, des stages de vitesse bien plus longs qui doivent incarner la récompense et non une mini-épreuve parmi d’autres, un rendu graphique avec moins de popping (svp)… Ah, et ce serait bien que la pêche, d’ailleurs très cool, ne soit plus le cheat-code magique qui ici permet de zapper une partie du jeu pour arriver beaucoup plus vite à la fin. Voilà. Je profite néanmoins de ces dernières lignes pour dire que la version Switch souffre d’un moteur et d’un design inadapté à la puissance de la machine. J’ai démarré dessus donc on s’en sort même si ça rend dégueulasse, mais une fois touché à une autre version, impossible de revenir en arrière.