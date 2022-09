Actualité générale

- Tekken 8 est annoncé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, et c'est la première fois dans l'histoire de la franchise qu'un jeu est annoncé dans un premier temps sur consoles et PC, et non pour les salles d'arcade. Harada n'a pas voulu s'exprimer quant au fait de savoir si le jeu verra le jour ou non dans les salles de jeu.

- Le développement du jeu a commencé il y a un moment déjà sur Unreal Engine 4 et les divers éléments ont fini par être transposés vers Unreal Engine 5.



Cette transition a été particulièrement excitante pour Harada qui a notamment été impressionné par les effets météorologiques qui ne sont plus un paramètre mais véritablement des éléments modélisés et qui donnent véritablement l'impression que de l'eau coule sur les personnages par exemple.



Par ailleurs, Epic Games travaille en étroite collaboration avec les équipes de Katsuhiro Harada pour l'optimisation de l'Unreal Engine 5.



Katsuhiro Harada fait également savoir que tous les travaux réalisés sur Tekken 7 ont été jetés et les développeurs ont commencé à travailler à partir de zéro.

- Harada a également partagé quelques détails au sujet de l'intrigue de ce nouvel opus :



Les fans le savent, Tekken dans la globalité de la franchise, c'est avant tout une histoire de famille et Tekken 7 a notamment mis en avant l'opposition d'un père et d'un fils avec Heihachi Mishima et Kazuya Mishima.



Harada explique que Tekken 8 restera dans cette philosophie d'opposition entre père et fils. La chronologie de la franchise a avancé et aujourd'hui il sera notamment question d'opposer Kazuya Mishima à son fils Jin Kazama.



Le duel illustré dans la présentation du State Of Play représentera un nouveau point culminent de la franchise.



Harada évoque également la symbolisation de la numérotation du jeu avec le 8 qui est illustrée par une chaine qui se brise :



"Nous n'avons pas fait cela uniquement parce que ça a l'air cool, mais il y a en fait des éléments scénaristiques très forts qui sont liés à cela. Ce genre de motif de chaîne a été vu dans le passé avec Devil Jin, par exemple. C'est parce que Jin est non seulement en conflit à cause de ses racines liées à la famille Mishima, mais aussi à cause du Devil Gene qui est en lui et qui prend le contrôle de sa vie. Ainsi, en montrant les chaînes se briser, on montre que Jin se libère de toutes ces choses qui le restreignent. Il est obligé de faire face à ces éléments de lui-même, mais en même temps, il doit faire face à une partie de ce qui est son père dans cette sorte d'épreuve de force."



- Les équipes travaillent dur pour améliorer chaque mode qui était présent dans les précédents opus de la franchise.



Harada souligne que le mode histoire de Tekken 7 est quelque chose qui a été particulièrement apprécié par les fans, et il souhaite le rendre encore meilleur.

- Harada ne s'est pas exprimé en ce qui concerne les mécaniques jeu et le netcote, mais il a néanmoins déclaré garder un oeil sur ce que prépare Riot Games avec son Projet L en raison de son potentiel impact qu'il pourrait avoir dans le domaine des jeux de combat.

