Italie méridionale, 1943. Votre pays est occupé par les forces fascistes. Avancez furtivement, maniez des armes authentiques et mobilisez toutes vos compétences de tireur d’élite aux côtés de la résistance italienne.

Éditeur : Rebellion Développeur : Just Add Water Genre : FPS / Action Prévu sur PC/PS4 Date de sortie : 8 Juillet 2021 -PSVR, HTC Vive, Oculus Rift/Quest et le Valve Index- Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

posted the 06/06/2021 at 03:57 PM by nicolasgourry