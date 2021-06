Par le développeur deAssumez le rôle de Kenshiro, un shinobi d'élite et le dernier fils survivant de la noble maison Arashi. Les châteaux du Japon féodal ont été capturés par des bandits impitoyables, les Six Oni d'Iga. Avec votre compagnon loup, Haru à vos côtés, vengez-vous...

Développeur : Endeavor One Genre : FPS/Action Prévu sur PS4 Date de sortie : Été 2021

