profile
Falcom
17
Likers
name : Falcom
official website : http://www.falcom.co.jp
group information
Rôle Playing Kyo
96
Likes
Likers
name : Rôle Playing Kyo
title : Le groupe des passionnés de J-RPG !
screen name : roleplaying
url : http://www.gamekyo.com/group/roleplaying
official website : http://
creator : hyoga57
creation date : 09/23/2014
last update : 09/17/2026
description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
tags : sega tri-ace level-5 capcom konami mistwalker softmax nippon ichi software gust compile heart j-rpg game arts media vision red entertainment
articles : 638
visites since opening : 2534267
subscribers : 51
bloggers : 8
channel
all
[Multi] Trails in the Sky 2nd Chapter / Lancement
RPG




Editeur : GungHo
Developpeur : Falcom
Genre : RPG
Disponible sur PC/PS5/Switch/NS2
Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Espagnol / Chinois / Coréen.

Après avoir étouffé le coup d'État qui a secoué le royaume de Liberl, Estelle et Joshua sont enfin devenus des Égides seniors.
Mais la veille du Festival d'anniversaire de la reine, Joshua révèle la sombre vérité sur son passé avant de disparaître dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'un bref : « Adieu, Estelle. »
Armée de l'harmonica de Joshua et d'une détermination inébranlable, Estelle se lance à la recherche de son partenaire à travers le continent.
Au cours de son périple, elle affronte la sinistre société Ouroboros, sortie de l'ombre pour plonger Liberl dans le chaos le plus total.
La capitale est en flammes. Un immense aéronef assombrit le ciel. La menace imminente de l'Auréole plane...
Confrontés à la plus grande crise de l'histoire de Liberl, Estelle et ses alliés se battent pour retrouver Joshua tout en déjouant les intrigues et conspirations d'Ouroboros !


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 91% JV 17/20
https://www.youtube.com/watch?v=UwgpXudtJzg
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, byakuyatybw
    posted the 09/17/2026 at 08:55 AM by nicolasgourry
    comments (8)
    epicurien posted the 09/17/2026 at 09:02 AM
    Ça sera dans 2 semaines en physique Switch1, avec l'upgrade Switch2 à 5 boules.
    akinen posted the 09/17/2026 at 09:06 AM
    Je précommande la version NS2 t'alleur
    nicolasgourry posted the 09/17/2026 at 09:08 AM
    epicurien il existe la version NS2 directement en boîte (Non GKC)
    https://www.e.leclerc/fp/trails-in-the-sky-2nd-chapter-nintendo-switch-2-5056635626127?cref=om_aff_awin_Ban_8463_2020-12-08-op-remise-30-awin_184009_128313&sv1=affiliate&sv_campaign_id=184009&awc=15135_1789635868_fb56fda5bcc7990c85fc316aa8140e7e&utm_source=Awin&utm_medium=Shopping+Directory&utm_campaign=184009
    aeris201 posted the 09/17/2026 at 09:20 AM
    Je passe mon tour car priorité a Fire Emblem
    perse9 posted the 09/17/2026 at 12:10 PM
    j'en suis à 20 heures de jeux sur le premier remake...Je prend une grosse claque...ça fait plus de 10 ans que j'avais pas joué à un jrpg (hors FF remake) qui a autant de points forts sur la partie de l'histoire, des personnages. Et c'est le seul jrpg aujourd'hui qui utilise bien ses pnj, ses sous quêtes..
    les seuls points négatifs sont les musics et la qualité graphique.
    Je le met devant dragon quest 11 et devant persona5 (de très loint vue que je n'au pas aimé ce dernier).
    Nouve saga donc qui rentre dans mon top jfpg de ces 15 dernière années
    grospich posted the 09/17/2026 at 12:41 PM
    perse9 Faut jouer avec l'ost fait pour la version PSVita, c'est la Arranged version en anglais, pas fan de l'ost Remake.
    perse9 posted the 09/17/2026 at 01:57 PM
    grospich merci pour l'info je vais voir dans les options si je trouve ça
    epicurien posted the 09/17/2026 at 03:16 PM
    nicolasgourry ah bien, une version compatible avec les 2 consoles, ça tue, le meilleur des 2 mondes, ben version NS2 dans 2 semaines du coup
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo