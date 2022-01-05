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Shining Spirit Beachwear (Tifa) - J'ai testé de nombreux modèles différents pour le maillot de bain de Tifa, mais faire approuver l'un d'entre eux s'est avéré être un véritable défi. Étant donné que les joueurs peuvent observer les personnages sous toutes sortes d'angles dans le jeu, nous avons dû faire preuve de retenue et éviter de trop mettre en avant sa silhouette féminine. Finalement, nous avons retenu ce modèle.



Pink Mermaid (Aerith) - Ce maillot de bain a été conçu pour répondre à une demande visant à dissimuler autant que possible ses courbes féminines.



Les tenues "Passion Mermaid" (Top 1 de mon top bikini Square Enix) et "Bahamut", mes 2 préférés ici. Les tenues "Passion Mermaid" (Top 1 de mon top bikini Square Enix) et "Bahamut", mes 2 préférés ici.

On a changé l'avatar du groupe pour mettre Tifa, le hasard fait bien les chosesPour tout ceux qui commecroient que les jeux de la série remake Final Fantasy VII n'ont pas été censuré, je pense qu'il est temps de vous remettre en question.Il fut un temps, le remake de Final Fantasy VII était en développement qu'on parlait dans l'actualité. Le résultat c'est un redesign incluant un top noir sous sa fameuse chemise blanche et y compris sur la tenue de guide pour cacher sa poitrine.On apprend aujourd'hui avec la traduction officielle en anglais du livre Final Fantasy VII Rebirth: Material Ultimania que Roberto Ferrari, le character-design de Final Fantasy XV et qui a ainsi travaillé sur les personnages de la série remake Final Fantasy VII a dû composer les maillots de bain de Tifa et Aerith avec des restrictions en amont, afin de montrer le moins possible les courbes féminines des 2 héroïnes. Ce qui était une blague de certaines personnes ici même sur ce site à l'époque de la sortie PS5 était en fait une réalité dissimulée.C'est dire que même des apparences estivales qui sont donc naturellement suggestives n'ont pas pu l'être pleinement, on a aujourd'hui la preuve en anglais que même cela ça n'est pas donné.Ce qui est absurde quand FFVIII Ever Crisis, le jeu mobile Final Fantasy VII qui reprend les trames de toute la série FFVII, n'avait pas hésité à être suggestif surtout avec Tifa (). Merci le gacha...