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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/30/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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FFVII Rebirth - L'artbook traduit confirme la censure sur les maillots de Tifa et d'Aerith
Actualité
On a changé l'avatar du groupe pour mettre Tifa, le hasard fait bien les choses .

Pour tout ceux qui comme cet influenceur (qui m'a bloqué haha) croient que les jeux de la série remake Final Fantasy VII n'ont pas été censuré, je pense qu'il est temps de vous remettre en question.

Il fut un temps, le remake de Final Fantasy VII était en développement qu'on parlait dans l'actualité d'un département éthique chez Square Enix qui entre autre a demandé aux développeurs à ce que l'apparence de Tifa soit altérée (dont sa poitrine), officiellement pour être "plus réaliste". Le résultat c'est un redesign incluant un top noir sous sa fameuse chemise blanche et y compris sur la tenue de guide pour cacher sa poitrine.

On apprend aujourd'hui avec la traduction officielle en anglais du livre Final Fantasy VII Rebirth: Material Ultimania que Roberto Ferrari, le character-design de Final Fantasy XV et qui a ainsi travaillé sur les personnages de la série remake Final Fantasy VII a dû composer les maillots de bain de Tifa et Aerith avec des restrictions en amont, afin de montrer le moins possible les courbes féminines des 2 héroïnes. Ce qui était une blague de certaines personnes ici même sur ce site à l'époque de la sortie PS5 était en fait une réalité dissimulée.




Shining Spirit Beachwear (Tifa) - J'ai testé de nombreux modèles différents pour le maillot de bain de Tifa, mais faire approuver l'un d'entre eux s'est avéré être un véritable défi. Étant donné que les joueurs peuvent observer les personnages sous toutes sortes d'angles dans le jeu, nous avons dû faire preuve de retenue et éviter de trop mettre en avant sa silhouette féminine. Finalement, nous avons retenu ce modèle.

Pink Mermaid (Aerith) - Ce maillot de bain a été conçu pour répondre à une demande visant à dissimuler autant que possible ses courbes féminines.


C'est dire que même des apparences estivales qui sont donc naturellement suggestives n'ont pas pu l'être pleinement, on a aujourd'hui la preuve en anglais que même cela ça n'est pas donné.

Ce qui est absurde quand FFVIII Ever Crisis, le jeu mobile Final Fantasy VII qui reprend les trames de toute la série FFVII, n'avait pas hésité à être suggestif surtout avec Tifa (et encore une fois notez Yuffie, mineure, qui porte un bikini ici). Merci le gacha...


Les tenues "Passion Mermaid" (Top 1 de mon top bikini Square Enix) et "Bahamut", mes 2 préférés ici.
Niche Gamer - https://nichegamer.com/final-fantasy-vii-rebirth-artist-says-tifas-swimsuit-was-difficult-to-approve/
    tags : square enix final fantasy ff7
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    posted the 07/30/2026 at 03:58 PM by masharu
    comments (16)
    jenicris posted the 07/30/2026 at 04:06 PM
    Roberto Ferrari c'est FF15, le 10 c'est Nomura
    masharu posted the 07/30/2026 at 04:08 PM
    jenicris J'ai oublié le V, je corrige .
    keiku posted the 07/30/2026 at 04:18 PM
    on vit dans un monde ou 90% est déja censuré, y compris la vérité...
    on la voit arriver la dystopie...
    marchand2sable posted the 07/30/2026 at 04:28 PM
    Franchement cette époque est malade, on censure des tenues de plage quoi, grand Dieu...
    sonilka posted the 07/30/2026 at 04:37 PM
    Y a strictement rien de suggestif sur ce qui est présenté. SE est tombé dans le meme délire idéologique que les occidentaux en particulier les tarés de Californie. Bientôt le simple fait d'avoir des formes sera considéré comme suggestif.
    icebergbrulant posted the 07/30/2026 at 04:43 PM
    Moi qui suis sur Stellar Blade en ce moment, je me suis surpris à dire: "Tiens, cette tenue n’a pas été censurée ?! Il y a du progrès... ou alors "les fans de tissu" n’ont pas joué au jeu !"
    rogeraf posted the 07/30/2026 at 04:44 PM
    Je soutiens la direction lol. Le patron a toujours raison
    abookhouseboy posted the 07/30/2026 at 04:48 PM
    La folie. Je pense que même si le designer propose un maillot qui couvre tout le corps, on lui cassera les couilles parce que le cou ou la cheville n'est pas assez cachée.
    Ces putains de censeurs, pardon ces "consultants", doivent jouir de forcer les gens à obéir à leurs obsessions psychotiques.
    supasaiyajin posted the 07/30/2026 at 04:52 PM
    Du coup, quand on va à la plage, on doit fermer les yeux ? En plus, l'autre fois, y'en avait une elle avait les nibards à l'air.
    micheljackson posted the 07/30/2026 at 04:58 PM
    jenicris et Lolo Ferrari c'est Tifa
    kikoo31 posted the 07/30/2026 at 05:03 PM
    je préfère le shining spirit beachweat que celui d evercrisis
    jenicris posted the 07/30/2026 at 05:04 PM
    micheljackson
    byakuyatybw posted the 07/30/2026 at 05:05 PM
    Sur le site ou je vais la censure n est pas très présente sur les artworks, comme quoi l IA sait penser comme un obsédé, ça brouille tellement la frontière avec l humain
    masharu posted the 07/30/2026 at 05:05 PM
    icebergbrulant Et pourtant au lancement il y a eu plusieurs tenues qui ont été censurées avec le patch day-one, ça a évidemment lancé les discussions houleuses là-dessus.
    cyr posted the 07/30/2026 at 05:14 PM
    Sa va, y a plus grave. Comme la fin du physique.
    masharu posted the 07/30/2026 at 05:20 PM
    cyr Ouais et je pourrais aussi supprimer tes commentaires de mes articles et tu ne t'en plaindrais donc pas.
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