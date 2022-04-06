Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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Espritcritique
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title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
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creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 04/23/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
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[SUMIMASEN TURBO] 42


Encore un SUMIMASEN TURBO extrêmement chargé pour ce mois d'avril, avec enfin le match retour autour de SUPER MARIO GALAXY, une suite qui n'en finit plus de diviser les critiques et le public, y compris sur le plateau de l'émission. Le cinéma et les séries sont d'ailleurs à l'honneur dans cet épisode 41, avec une chronique pour la version 2026 de HOKUTO NO KEN / KEN LE SURVIVANT, qui elle aussi ne nous a pas laissés de marbre.
Côté jeu vidéo, la star incontestée du mois n'est autre que PRAGMATA, un jeu que l'on attendait de pied ferme même s'il se passe sur la lune, sans oublier bien entendu le phénomène TOMODACHI LIFE UNE VIE DE REVE, le blockbuster du printemps chez NINTENDO - eh oui. Et comme on a le beat'em up en bandoulière, vous n'échapperez ni à MARVEL ni à RUSHING BEAT dans la rubrique FAMITSUMIMASEN.
Enfin, l'actualité du jeu vidéo reste dominée par le hardware, entre montée des prix et retour en force de la NEO GEO dans sa version AES+. Est-ce que la team a déjà préco ? Réponse dans quelques heures...
https://www.youtube.com/watch?v=gobtHiIJU0Q
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    dooku, kisukesan
    posted the 04/23/2026 at 07:00 PM by nicolasgourry
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    micheljackson posted the 04/23/2026 at 07:15 PM
    Je n'ai regardé que le segment sur la Neo Geo, encore une fois, seul Kamui a un avis de merde : "pour moi ça ne sera jamais la vraie neo geo", dixit le petit fils à papa dont les parents bossaient à l'Inalco et qui l'a eue quand il était gosse.
    vyse posted the 04/23/2026 at 07:53 PM
    micheljackson Ca t'étonne encore qu'il dise de la merde ? je coupe tous ses passages depuis un an moi..
    micheljackson posted the 04/23/2026 at 07:57 PM
    vyse Faudrait un équivalent de SponsorBlock pour ses passages
    vyse posted the 04/23/2026 at 08:03 PM
    micheljackson ah mais moi je reve d'un mec qui propose sur sa chaine youtube l'emission avec ecrit block_kamui
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