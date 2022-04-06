description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
Encore un SUMIMASEN TURBO extrêmement chargé pour ce mois d'avril, avec enfin le match retour autour de SUPER MARIO GALAXY, une suite qui n'en finit plus de diviser les critiques et le public, y compris sur le plateau de l'émission. Le cinéma et les séries sont d'ailleurs à l'honneur dans cet épisode 41, avec une chronique pour la version 2026 de HOKUTO NO KEN / KEN LE SURVIVANT, qui elle aussi ne nous a pas laissés de marbre.
Côté jeu vidéo, la star incontestée du mois n'est autre que PRAGMATA, un jeu que l'on attendait de pied ferme même s'il se passe sur la lune, sans oublier bien entendu le phénomène TOMODACHI LIFE UNE VIE DE REVE, le blockbuster du printemps chez NINTENDO - eh oui. Et comme on a le beat'em up en bandoulière, vous n'échapperez ni à MARVEL ni à RUSHING BEAT dans la rubrique FAMITSUMIMASEN.
Enfin, l'actualité du jeu vidéo reste dominée par le hardware, entre montée des prix et retour en force de la NEO GEO dans sa version AES+. Est-ce que la team a déjà préco ? Réponse dans quelques heures...