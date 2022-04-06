description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun".
AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
On est partis pour le 21ème épisode de FLOPBUSTER. Et quoi de mieux pour lancer l'année que d'attaquer la suite qui déteste toutes les suites ? Aujourd'hui on s'attaque au monstrueux GREMLINS 2 de Joe Dante. Un film punk, chaotique, en colère...et surtout une œuvre dont le propos artistique et politique est plus pertinent que jamais.
Par contre, je croise les doigts pour le troisième.
Vivement un gremlins 3
Nous avons pas du voir les mêmes films.
Les Gremlins sont une métaphore de l’enfant :
Dans le premier film, il s’agit de l’enfant mal encadré.
Dans le deuxième film, il s'agit de l'enfant programmé par son environnement.
Le premier : sur la forme est plus "sombre", mais sur le fond il est plus "consensuel", le tout dans une petite ville de province, il conforte le rêve américain.
Le deuxième : sur la forme il est plus "fun", mais sur le fond, il est plus cynique, le tout dans une grosse ville, il démoli le rêve américain.
Le deuxième a moins eu de succès au USA, car c'est un miroir virulent contre l’Amérique du capitalisme dérégulé, qui rends les médias absurdes, la technologie pour mieux assoir son autorité, aujourd'hui incarné par Trump (Daniel Clamp c'est Trump avant l’heure, qui dit pas son nom).