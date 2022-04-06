Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
group information
Espritcritique
12
Likes
Likers
name : Espritcritique
title : Analyse pertinente sans se prendre au sérieux.
screen name : espritcritique
url : http://www.gamekyo.com/group/espritcritique
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/04/2022
last update : 01/24/2026
description : C'est un groupe avec des vidéos d'analyse (exemple : Exitium Film, Game Next Door, La chaîne de P.A.U.L, Bolchegeek, Meeea, Calmos, NostalGeek, Very Own Sun ect) sur les jeux vidéo et le cinéma, principalement, mais aussi d'autres sujets qui pourrait nourrir des réflexions qui entourent "les jeux vidéo" avec une approche "fun". AUCUNE vidéo (la partie texte en italique inclus) n'est faite par les membres de ce groupe.
tags :
articles : 677
visites since opening : 1078094
subscribers : 6
bloggers : 3
channel
members (6)
more members
all
[Ciné Skope] GREMLINS 2 : le flop qui voulait tuer toutes les suites à Hollywood
Ciné Skope


On est partis pour le 21ème épisode de FLOPBUSTER. Et quoi de mieux pour lancer l'année que d'attaquer la suite qui déteste toutes les suites ? Aujourd'hui on s'attaque au monstrueux GREMLINS 2 de Joe Dante. Un film punk, chaotique, en colère...et surtout une œuvre dont le propos artistique et politique est plus pertinent que jamais.
https://www.youtube.com/watch?v=eaUV3ZlSH6Q
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 01/24/2026 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (7)
    burningcrimson posted the 01/24/2026 at 07:28 PM
    J adore ce film mais je savais pas qu'il avait fait un bide wow
    kidicarus posted the 01/24/2026 at 07:35 PM
    Il est surtout bien moins bon et plus tout publique que le premier comme le SOS fantôme 2.
    Par contre, je croise les doigts pour le troisième.
    kiryukazuma posted the 01/24/2026 at 08:20 PM
    Je l'avais vu au cinema à sa sortie, c'était tellement bien ! Un flop ? je savais pas
    ducknsexe posted the 01/24/2026 at 08:38 PM
    Le film comporte quelques faiblesses. Gremlins 2 est moins magique que son aîné. Tout se passe dans une immense tour a la trump tower un lieu cloisonné, alors que dans le premier les gremlins se ballade dans la ville de Kingston Falls, en harcelant les citoyens. ceux-ci dit, jai bien aimé le film, ils ont même recruté le regretté christopher lee qui joué le role du scientifique un peu fou.

    Vivement un gremlins 3
    nicolasgourry posted the 01/24/2026 at 08:46 PM
    kidicarus
    Nous avons pas du voir les mêmes films.
    Les Gremlins sont une métaphore de l’enfant :
    Dans le premier film, il s’agit de l’enfant mal encadré.
    Dans le deuxième film, il s'agit de l'enfant programmé par son environnement.
    Le premier : sur la forme est plus "sombre", mais sur le fond il est plus "consensuel", le tout dans une petite ville de province, il conforte le rêve américain.
    Le deuxième : sur la forme il est plus "fun", mais sur le fond, il est plus cynique, le tout dans une grosse ville, il démoli le rêve américain.
    Le deuxième a moins eu de succès au USA, car c'est un miroir virulent contre l’Amérique du capitalisme dérégulé, qui rends les médias absurdes, la technologie pour mieux assoir son autorité, aujourd'hui incarné par Trump (Daniel Clamp c'est Trump avant l’heure, qui dit pas son nom).
    zboubi480 posted the 01/24/2026 at 09:11 PM
    nicolasgourry Gremlins une métaphore de l'enfant ???????? HEIN ????
    burningcrimson posted the 01/24/2026 at 09:13 PM
    kidicarus Perso je le trouve meilleur que le premier
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo