Alors que les spéculations allaient bon train sur la première apparition d'Avengers: Doomsday
, Collider a confirmé les rumeurs : les fans n'auront pas à attendre trop longtemps pour découvrir les premières images du film
. Selon plusieurs sources proches du projet, le tout premier trailer du film pourrait bien être dévoilé dès le 19 décembre 2025
, et sera attaché à l’avant première de Avatar : Fire and Ash
, le troisième volet de la saga de James Cameron
.
Ce choix n’est pas anodin. Avec la sortie de Doomsday prévue pour décembre 2026, Disney semble vouloir préparer le terrain et capitaliser sur le succès de son autre blockbuster
. Cette date de diffusion s'avère en effet particulièrement bien pensée, car elle coïncide avec la sortie de Avatar 3 presque exactement un an avant Doomsday
. Une manière parfaite de rappeler aux spectateurs que, dans un an, l'un des plus grands événements cinématographiques de l’histoire du MCU pourrait se profiler à l’horizon… si tant est qu'il reste des fans prêts à croire en Marvel après la déception globale que la Saga du Multivers a laissée
.
Le tournage de Doomsday est terminé depuis plusieurs semaines
, et le film est actuellement en post prod. Bien que le projet soit presque achevé, certains reshoots pourraient encore être envisagés. Pour l'instant, très peu de détails ont fuité de manière claire, bien qu’il existe de nombreuses rumeurs qui circulent sur l'intrigue, il est difficile cependant de dire ce qu'elles valent pour le moment.
Ce qui marquera véritablement les esprits dans ce film, c’est le retour de Robert Downey Jr, mais cette fois dans un rôle radicalement opposé à celui de Tony Stark/Iron Man, qu’il a incarné pendant plus d'une décennie dans l’univers Marvel
. L'acteur, qui a été le cœur du MCU dans le rôle du génial milliardaire et super héros, revient maintenant sous les traits du redoutable Doctor Doom, un antagoniste de poids
. Un changement de cap étonnant, mais qui pourrait bien apporter une nouvelle dimension à sa carrière dans l’univers Marvel. Ce rôle de vilain n’est pas seulement un revirement de personnage, mais une évolution de l'acteur dans un registre plus sombre et complexe, après avoir quitté l’armure d’Iron Man
.
Le film rassemblera également d’autres grandes figures de l'univers Marvel, avec des retours inattendus des X-Men de la Fox, des stars de l’Infinity Saga comme Chris Hemsworth et Tom Hiddleston, mais aussi des nouvelles recrues comme Pedro Pascal et Vanessa Kirby
que l'on a récemment vu dans les Quatre Fantastiques : Premiers Pas
.
Collider précise également que ce Doomsday pourrait bien se présenter sous une forme encore plus ambitieuse que les précédents Avengers, avec une durée estimée à 2h30 et des rebondissements imprévisibles tout au long de l’intrigue
. Il y a aussi de fortes chances que le film mène à une aventure encore plus radicale dans Avengers : Secret Wars
, dont la sortie est prévue pour 2027.
Avatar 3 devrait attirer des millions de spectateurs en salles, offrant ainsi à Doomsday une plateforme idéale pour ses premières images
. Les fans devront patienter encore un peu, mais les premières vidéos de cette superproduction arrivent bien plus tôt qu'on ne l'imaginait.
https://x.com/Pirat_Nation/status/1986356448121499878?t=spCph8Eq0oMnD03wPDz1Aw&s=19
Faut dire que c'était devenue assez merdique depuis pas mal de temps.
Il y en a même quelques-uns que j'ai zapper après End Game.