Ghost of Yotei
10
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
group information
Gamekyo Tests
41
name : Gamekyo Tests
title : Gamekyo Tests
screen name : gkt
url : http://www.gamekyo.com/group/gkt
official website : http://
creator : shanks
creation date : 12/30/2017
last update : 10/13/2025
description : Groupe officiel de Gamekyo, où vous pourrez retrouver tests, aperçus, avis de DLC, bilan de Season Pass et parfois des "retour sur" quand la situation le permet.
tags : gamekyo avis tests
articles : 388
visites since opening : 2439382
subscribers : 10
bloggers : 1
[TEST] Ghost of Yotei
Tests


Conditions de test : effectué sur PlayStation 5 Pro, qui sert toujours de chauffage d’appoint idéal par ces chutes de température.

Des mois après le finalement sympathique Assassin’s Creed Shadows, c’est Sucker Punch qui nous fait retourner au Japon, le pays où tout semble plus beau vu de loin, même la droite radicale c’est dire. Les aventures de Jin sont derrière nous et c’est donc quelques siècles plus tard que nous allons découvrir le destin d’Atsu au coeur d’un scénario classique mais attention, ce genre de synopsis peut engendrer des histoires cultes : une pure quête de vengeance. Comme dans de nombreux films locaux dont ensuite bien des occidentaux ont fait l’hommage, par exemple le très connu Kill Bill de Tarantino, on incarne donc un personnage qui a tout perdu suite aux massacres de ses proches, et qui des années après va tenter de retrouver un par un chacun des responsables pour lui faire rendre gorge.

Mais voilà, si le fil rouge de ce genre de productions, quel que soit le média, est résolument simpliste, l’intérêt est ailleurs notamment par ce que peut dégager le personnage principal, sa psychologie, les dialogues, le reste du casting… Bref, le fond plutôt que la forme. Mais malheureusement, déjà que Ghost of Tsushima était tout sauf inoubliable sur le sujet, Ghost of Yotei fait l’exploit de faire encore moins bien. Atsu ne dégage pas grand-chose, il faudra attendre un long moment pour avoir quelques trucs intéressants, et les surprises sont bien peu nombreuses. Il n’y a aucun élan d’originalité dans le casting, rien de notable dans l’écriture et la VF est très moyenne jusqu’à causer quelques bugs avec des enfants avec des voix d’adulte (après oui, mieux vaut y jouer avec le doublage japonais). Ubisoft n’est pas réputé pour ses talents narratifs mais il faut reconnaître que sa proposition, elle aussi très classique, parvient à faire mieux sur tous ces aspects.



D’Assassin’s Creed Shadows, le comparo était également inéluctable sur le plan graphique et de ce côté, il est plus difficile de départager les deux rivaux tant chacun semble vouloir proposer son propre plat. Chez Ubisoft, on a voulu (d’une certaine façon hein) se montrer assez réaliste sur l’exploration et les différents effets, là où Ghost of Yotei a préféré opter pour une esthétique bien plus JV dans l’esprit, abusivement coloré par moment, plus poétique ou romancé d’une certaine façon. Tout dépend des goûts de chacun mais objectivement, dans son style, Sucker Punch a livré quelque chose de sacrément beau avec des panoramas prodigieux et toujours cette parfaite gestion du vent et des effets qui l’accompagne. On est bien moins dans une structure organique tant tout semble ouvert et peut-être même trop par moment, mais c’est fin, ça claque et ça tourne impeccablement. Après il faut reconnaître que nous sommes un peu plus dans l’économie que chez le voisin avec des villes qui n’en sont pas encore et quasiment aucun PNJ qui se promène sur la map. « Ouais mais c’est le contexte qui... » Certes. Mais à un moment, en dehors de Spider-Man chez Insomniac, le contexte il a bon dos pour juste éviter de travailler sur l’IA des PNJ random (Days Gone, Horizon, Death Stranding…).

Donc ici, votre quête vous emmènera dans le nord d’Hokkaido (près de Mont Yotei, forcément) avec une formule, on va se répéter, très Ubisoft, fait d’une grande map elle-même répartie entre de multiples zones et l’objectif principal de buter un par un chacune de vos principales cibles jusqu’au final. Entre deux, des rencontres, car la vie est faite de rencontres, parfois importantes, parfois beaucoup moins, mais chacune capable d’affiner votre objectif. Comme auparavant, la map est au départ vide de « ? » mais c’est par l’observation et justement ces rencontres que vous avancerez dans vos annexes à l’utilité certaine si ce n’est les couleurs de vos tenues (mais ça peut plaire allez) : points de compétences, matériaux pour améliorer vos armes et armures, plus grande jauge de vie, davantage d’esprit (= soins)… S’il faut reconnaître qu’il y a un vrai travail sur bien des quêtes annexes au point de pouvoir les confondre avec le fil rouge, bien des activités redoubleront l’école du gameplay. Le découpage de bambous est toujours rigolo, mais les petits dessins (certes jolis) que vous pourrez réussir en faisant n’importe quoi, la philosophie de comptoir d’Atsu le cul à l’air dès qu’une source chaude se présente, et l’instrument donnant l’impression d’avoir activé une option d’accessibilité mode « J’ai qu’une main », bon.



Après on reconnaîtra que tout s’enchaîne de manière fluide, sans le moindre accroc et en fait grâce à cela sans ennui. Les choses filent rapidement et aucun élément n’est là pour vous faire souffler au point, on le reconnaît, d’avoir envie de tout faire, particulièrement les récits mythiques et les primes qui parfois ne se résument pas à aller trancher un mec assis à x endroit. On félicitera d’ailleurs la pleine maîtrise du SSD pour les téléportations quasi instantané d’un bout à l’autre de la map (qui du coup rendent complètement inutile la fonction de campement, sauf pour ceux qui veulent se la jouer roleplay), toujours un exemple de modernité et il valait mieux car pour ce qui est du switch temporel mis en avant durant la communication, c’est de l’arnaque. C’est bien foutu, mais c’est mal mis en avant en début de partie, pas bien utile, puis à un moment, les développeurs ont visiblement oublié la fonction.

Bref, Ghost of Yotei se montre critiquable sur bien des points, si ce n’est dans son système de combat. Tsushima était déjà bien foutu en la matière, et plutôt qu’une évolution, on parlera ici de changements vu qu’on délaisse les postures pour avoir à la place plusieurs armes (une seule dans le premier, on rappelle). Dans les faits, ça ne change pas grand-chose car il faudra de nouveau s’adapter aux différentes situations, certaines armes restant plus pratiques selon ce que l’opposant a entre les mains, mais le plaisir est toujours là, bien viscéral et à la difficulté particulièrement relevée même en mode normal où quelques coups suffisent à vous renvoyer au checkpoint (faîtes particulièrement gaffe dans les camps). Même l’infiltration, toujours assez primaire, est moins barbante à condition de rapidement booster son arc. Mais ça aurait pu être bien mieux, déjà rien qu’en nous proposant un personnage capable de grimper ailleurs que sur les GROS MARQUEURS. Oui en 2025, Sucker Punch en est toujours à utiliser la même qualité de grimpette que Uncharted (le 1), sans aucune liberté, avec ou sans grappin, et il y a clairement quelque chose de fainéant à jouer un personnage obligé de se placer « là » puis d’utiliser expressément son grappin « là » pour pouvoir franchir un mur alors qu’à 10 mètres à côté, y a une sorte d’échafaudage en bambous qui pourrait se grimper plus facilement qu’une échelle.



    tags : test ghost of yotei
    5
    Likes
    posted the 10/13/2025 at 06:51 AM by shanks
    comments (49)
    mattewlogan posted the 10/13/2025 at 06:56 AM
    Moi je lui mettrai un 8 mais je comprends les arguments, j’ai passé un bon moment, le jeu est bon, mais loin des très grosses productions PlayStation.
    vyse posted the 10/13/2025 at 06:58 AM
    J'en ferai qu'un seul des 2 celui al'ounle 1zr?
    shambala93 posted the 10/13/2025 at 07:01 AM
    En lisant ton test Shanks, le sentiment que tu donnes, est que tu t’es fait ch*** en y jouant.
    kambei312 posted the 10/13/2025 at 07:02 AM
    Perso je comprends pas trop l'argument sur Atsu je la préfère au héros de Tsushima qui avait aucun charisme.
    Pour le reste je suis plutôt d'accord.
    gasmok2 posted the 10/13/2025 at 07:04 AM
    C'est en gros la suite, de qualité, mais sans éclats, rien de mémorable.
    J'avais adoré Tsushima, je ferai celui-ci dans quelques temps.
    colt posted the 10/13/2025 at 07:07 AM
    C'est la note limite attendu , j'aurais egalement mis 7
    link49 posted the 10/13/2025 at 07:08 AM
    J'aime bien pour le moment, même si je suis qu'au début.
    yukilin posted the 10/13/2025 at 07:13 AM
    Je mets aussi 7. C'est globalement le meme ressenti que j'ai du jeu. Efficace mais oubliable.
    cyr posted the 10/13/2025 at 07:16 AM
    shambala93 s'il c'etais fais autant chier , la note aurait etais plus mauvaise....
    taiko posted the 10/13/2025 at 07:17 AM
    J'aurais mis 7 aussi..
    Et je le trouve légèrement supérieur à Shadows
    walterwhite posted the 10/13/2025 at 07:43 AM
    Est-ce qu'il y a encore de l'abus sur les missions où faut suivre les traces de pas, chercher des indices comme dans le 1 ?
    shambala93 posted the 10/13/2025 at 07:43 AM
    cyr
    Tu ne sais ni lire, ni écrire !
    zanpa posted the 10/13/2025 at 07:53 AM
    Le même qualité que le 1 et le même défauts ! Une suite de fainéant ! Après 35h, le jeu met tombé des mains
    ippoyabukiki posted the 10/13/2025 at 07:54 AM
    Days gone aurait du se passer au japon, les testeurs auraient ete plus coulant et on aurait eu le droit à un episode 2
    ippoyabukiki posted the 10/13/2025 at 07:55 AM
    zanpa m'est* tombé des mains.

    Désolé je n'aime pas reprendre mais là ça piquait trop les yeux. Comme lorsque que je lis "comme même" au lieu de "quand même"
    yanssou posted the 10/13/2025 at 08:06 AM
    Un bête copier coller qui donne envie de rejouer au précédant tant c'est une coquille vide.
    nikolastation posted the 10/13/2025 at 08:20 AM
    Pour moi, j'y vois le même syndrome que pour Horizon FW : une bonne suite 1.5. Dommage, car j'ai vraiment kiffé Ghost of Tsushima, mais le côté "je coche toutes les cases du cahier des charges" me rebute. Quand je vois Clair Obscur Expédition 33 qui ose, s'affranchit de certaines limites / contraintes pour proposer SA vision du jeu, c'est ça que je veux retrouver.

    Mais bon, AAA(A) oblige, la prise de risque est souvent bien minime... J'ai peur pour Wolverine ou Intergalactic :/
    brook1 posted the 10/13/2025 at 08:24 AM
    walterwhite Il y en a quelques-unes, mais j'ai trouvé qu'ils ont fait des efforts pour diversifier les quêtes, comparé à Tsushima.
    walterwhite posted the 10/13/2025 at 08:31 AM
    brook1 Merci
    link571 posted the 10/13/2025 at 08:33 AM
    Pas du tout d’accord sur le Atsu moins bien écrit que Jin. Je préfère Atsu bien plus badasse et attachante que Jin…
    jenicris posted the 10/13/2025 at 08:54 AM
    Un bon jeu donc
    rider288 posted the 10/13/2025 at 09:04 AM
    Je viens de le commencer, donc je ne jugerais pas le test, par contre dans les moins il manque une chose > Les barres noire.... Quel fleau dans les jeux ca...
    akinen posted the 10/13/2025 at 09:07 AM
    À faire sur le ps+ donc.
    romgamer6859 posted the 10/13/2025 at 09:09 AM
    En négatif j'aurais ajouté :

    - zones inégales
    - activités redondantes (rejoint le côté cahier des charges), là où au début on voit qu'ils ont fait des efforts sur l'exploration, on n'échappe pas aux soucis des open world classiques passé un certain temps sur le jeu.

    Par contre Atsu est attachante mais seulement quand on a bien avancé et qu'on comprend certaines choses (bon ok les flashback c'est chiant parfois).
    potion2swag posted the 10/13/2025 at 09:14 AM
    Il a un coté hyper addictif, malgré ses défauts.
    mrvince posted the 10/13/2025 at 09:21 AM
    shambala93
    gattsuborne posted the 10/13/2025 at 09:36 AM
    link571 Du même avis que toi, Atsu est peut-être plus froide en apparence mais elle a infiniment plus de personnalité que Jin sakaï. Elle a beaucoup plus de répartie que lui, fait régulièrement preuve d’humour. Jin sakaï était un personnage beaucoup trop lisse, trop droit à mon goût.

    Atsu est sûrement le personnage le mieux écrit de Sucker punch à ce jour.

    Je ne comprends pas trop les critiques à l’égard de ce GoY, le jeu est très bon dans sa catégorie, c’est certes une suite scolaire et il ne réinvente rien, mais il améliore la formule de son prédécesseur et lui est donc supérieur sur tous les aspects(comme un certain Ratchet 2 par exemple). Ce n’est en aucun cas un grand jeu, mais il fait le taff qu’on lui demande et il est très divertissant, que demander de plus?
    tokito posted the 10/13/2025 at 09:48 AM
    Beaucoup de tests soulignent une histoire et un personnage finalement assez oubliable
    bladagun posted the 10/13/2025 at 09:56 AM
    En même temps mettre encore un aveugle en perso principale
    yanssou posted the 10/13/2025 at 09:58 AM
    link571 gattsuborne le mieux écrit ? Elle n'a aucune personnalité en plus de ressembler à rien. Les critiques sont justifiés et par rapport à Jin elle est juste ridicule. Jin est mieux écrit rien que les thèmes abordés et ce qu'il doit endurer est à mille lieux de cette vengeance ridicule d'Atsu.

    Le rapport avec Ratchet 2 ? Il n'améliore rien du tout, t'enlève les postures, tu mets 4 armes et tu cache tout avec sa DA pour ne pas trop voir le copier coller, cependant les joueurs ne sont pas dupes.
    link571 posted the 10/13/2025 at 10:20 AM
    yanssou Tout ça parce que c’est une femme. Vous lui auriez mit des gros nichons ou une tête de mec vous auriez était en joie. Bref ça sert à rien de discuter avec des gens comme toi…
    gasmok2 posted the 10/13/2025 at 10:29 AM
    link571
    Le perso de Jin Sakai est vraiment profond.
    Sur ce qu'il a appris en grandissant et sur les choix qu'il doit faire pour réussir son combat totu en sachant que ses actions, même si elles sont là pour une finalité plus grande, cassent complètement tout ce qu'il y a été enseigné.
    La perte de l'honneur, le questionnement de ce qui est bien ou mal.
    Est ce que faire des choses en cassant le code d'honneur pour arriver à ses fins (liberer l'ile de Tsushima) est il en adéquation ou bien en total contradictions des valeurs apprises?

    On est loin de la vengeance pure est simple.

    J'ai pas encore fait le 2 donc je ne peux pas juger, mais les retours ne sont pas fameux et tous retiennent que l'enjeu est loin d'être aussi complèxe que dans le 1
    yanssou posted the 10/13/2025 at 10:32 AM
    link571 bien sur oui pour ca que j'ai aimé des perso comme Yuna ou Tomoe dans Tsushima....

    Abtiens toi de me juger sans raison l'idiot.
    link571 posted the 10/13/2025 at 10:44 AM
    yanssou Si tu le dit et arrive à t’en convaincre t’en mieux pour toi…l’idiot…

    gasmok2 Tu verra quand tu le fera. Mais perso Atsu a une personnalité là où Jin était un peut figé sans grandes émotions. Après c’est les goûts de chacun mais de là à dire que l’un ou l’autre est mal écrit… En tout cas moi je me souviendrais plus d’Atsu que de Jin
    patrickleclairvoyant posted the 10/13/2025 at 10:47 AM
    « Qui se souviendra d’Atsu » (A tes souhaits!).
    Ça résume bien ce que m’évoque le jeu
    grundbeld posted the 10/13/2025 at 10:52 AM
    Une critique qui me parait juste et qui n’oublie pas que l’essentiel d’un jeu c’est le gameplay. Cela semble être le point fort du jeu avec la technique en prime.

    Il y avait sans doute mieux à faire sur d’autres aspects mais on dirait que les développeurs on fait beaucoup de mauvais choix. C’est dommage.

    Il reste que le jeu va largement moins rester dans les mémoires que Tsushima. Probablement. GoT avait une forte aura auprès du public car une histoire classique mais efficace et un duo de personnages finalement stylés (Jin et son oncle) avaient rehaussé la structure classique et répétitive du titre. Cela ne sera pas le cas sur Yotei on dirait. Restera le gameplay et la beauté graphique mais ça GoT l’avait déjà.
    solarr posted the 10/13/2025 at 10:54 AM
    Yotei est donc un bon jeu. Pourquoi les devs pensent que les joueurs Sony doivent être infantilisés au point d’avoir des lieux précis où grimper.
    Ce n'est pas le premier jeu vidéo de la sorte.
    yanssou posted the 10/13/2025 at 11:01 AM
    link571 ton jugement ridicule n'a donc aucune limite te qualifier d'idiot serai trop gentil, tu a évolué en abruti bravo.
    yanssou posted the 10/13/2025 at 11:04 AM
    link571 je te donne néanmoins un conseil, va mater la série blue eyes samurai, au moins l'héroïne est stylé contrairement dans ce jeu ou les choix sont woke tout comme la fin de son scénario.
    link571 posted the 10/13/2025 at 11:14 AM
    yanssou Et voilà on en viens au wokisme… je t’avais bien cerné. Un complotiste qui vois du 1.5 partout, des wokes partout, la terre est plate, on a pas marcher sur la lune, le 11/11 c’est un complot ect… allez ciao
    yanssou posted the 10/13/2025 at 11:20 AM
    link571 tu m'a pas cerné tu ne me connais pas alors arrête d'ouvrir ta gueule pour rien.

    La fin de scénario est pourtant très chelou.

    La suite 1.5 n'a jamais été forte, contrairement à toi je l'ai fini le jeu.
    kevinmccallisterrr posted the 10/13/2025 at 11:47 AM
    « on en attendait d’avantage du plus gros first party 2025 de la console leader du marché »
    simbaverin posted the 10/13/2025 at 11:49 AM
    kevinmccallisterrr Donc tu essaye de dire quoi ?
    jamrock posted the 10/13/2025 at 11:52 AM
    Une version 1.5 avec un personnage principal sans intérêt et mal écrit, généreuse la note donc.
    simbaverin posted the 10/13/2025 at 11:54 AM
    rider288 Tu peux enlever ça l’ami. En appuyant sur L3 ou R3, je sais plus, tu peux enlever les bandes noirs.

    J’ai regardé maintenant sur Internet. C’est R3.
    rider288 posted the 10/13/2025 at 11:58 AM
    Simbaverin Vraiment ? A MERCI pour l'info, bonne nouvelle alors, qu'est ce que c'est chiant ca.
    kevinmccallisterrr posted the 10/13/2025 at 12:01 PM
    Simbaverin 80 millions de PS5 < 150 millions de Switch (presque le double…)
    gasmok2 posted the 10/13/2025 at 01:01 PM
    link571
    Je te dirai ça quand j'aurai fait ce GoY
    ducknsexe posted the 10/13/2025 at 01:15 PM
    Perso je préfère jim sakai bien plus charismatique et son histoire vraiment profonde, que la pomme de terre. Mais je trouve le jeu tres agreable visuellement a parcourir.

    Verdict 8/10
