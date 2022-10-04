accueil
Vos jeux de la semaine ?
kevinmccallisterrr
,
negan
,
nicolasgourry
,
moijuliefr
,
bourbon
,
torotoro59
,
opthomas
,
burningcrimson
channel
Vos jeux de la semaine ?
Quoi de beau sur cet excellent mois de septembre ?
Like
Who likes this ?
aozora78
posted the 09/21/2025 at 08:14 AM by
kevisiano
comments (
26
)
terminagore
posted
the 09/21/2025 at 08:26 AM
Toujours sur Deathloop (bien avancé), Ninja Gaiden Ragebound et Paper Mario La porte millénaire.
hatefield
posted
the 09/21/2025 at 08:27 AM
Terminé Silksong en 21 heures, et pas envie d'en voir une seconde de plus.
Resident Evil 5, chef d'oeuvre intemporel tout en retenu et finesse.
zekk
posted
the 09/21/2025 at 08:33 AM
Toujours Tales of Legendia
FF6 gba
ratchet
posted
the 09/21/2025 at 08:42 AM
Digimon Time Stranger (la démo)
Pokémon Perle étincelante
shinz0
posted
the 09/21/2025 at 08:58 AM
God of War R excellent jeu d'aventure
Et j'aime bien Atreus
aozora78
posted
the 09/21/2025 at 08:59 AM
The Drifter - Incroyable Point & Click
The Dark Queen of Mortholme - un jeu de moins d'une heure, pas foufou, très gimmick
Silent Hill 2 Remake - que je viens de commencer
iglooo
posted
the 09/21/2025 at 09:01 AM
terminagore
ça donne quoi Deathloop? Si t'as le temps pour un retour plus détaillé, je suis preneur.
roivas
posted
the 09/21/2025 at 09:07 AM
Toujours Donkey Kong et Dragon Age The Veilguard.
Comme j'ai fini The Alters (super jeu!), j'ai commencé Hell is Us que je trouve bien pour le moment !
nuage
posted
the 09/21/2025 at 09:08 AM
HK Silksong.
J’hésitais entre excellent et chef d’œuvre comme le premier, mais après avoir vu Bilesac et son parcours qui mène jusqu’au boss à 10 km du dernier point de sauvegarde …
Sans oublier le festival des jeux de puces après les avoir toutes sauvées, une horreur absolue !
Comment les développeurs ont pu intégrer une telle idée de merde ?
Alors que dans le premier on avait eu l’extraordinaire Colisée des Fous.
magneto860
posted
the 09/21/2025 at 09:11 AM
J'ai enfin platiné Star Wars Battlefront 2, c'était top mais c'était long sur la fin (trophées spatiaux).
J'ai démarré Tropico 6, il est fun mais pas évident, y a du challenge.
marcelpatulacci
posted
the 09/21/2025 at 09:39 AM
MGS3 Deluxe Remaster
churos45
posted
the 09/21/2025 at 09:41 AM
Tranquillement sur Pokémon Bouclier pendant que je suis malade.
Franchement il a de bonnes idées j'aime bien. Je me rends compte qu'il a mis en place pas mal de choses qui sont réutilisées dans Violet/Ecarlate.
Le seul point noir c'est à quel point on est guidé j'ai jamais vu ça dans un Pokémon. On nous prend vraiment pour un débile.
snave
posted
the 09/21/2025 at 09:43 AM
J'ai fini et platiné
Hell is Us
, et les autres jeux que j'ai fait sont
Lost Soul Aside
,
HK Silksong
et
Trails in the Sky 1st Chapter.
jacquescechirac
posted
the 09/21/2025 at 09:45 AM
nuage
J'ai étrangement pas trouvé les mini jeux reloues lol.
Mais ouais si tu commences à galèrer dessus, ya moyen que ça fasse péter un câble lol
sinon jsuis aussi sur silksong, enfin jcommence à le lacher à l'acte 3 après 60h quasi, le jeu est beaucoup trop copieux.
Jveux le faire à 100% pr ne plus jamais toucher à ce jeu de ma vie
battossai
posted
the 09/21/2025 at 09:45 AM
Fini Double Dragon Gaiden et Steam World Dig 2
Je continue dans ma lancée de finir les "petits jeux" de ma bibliothèque.
Death Door et Wizard with a gun m'attendent après les DLC de Shovel Knight
tylercross
posted
the 09/21/2025 at 09:58 AM
Silksong ... Je viens de finir l'acte 2. Le jeu oscille entre génie et purge ... Dommage.
icebergbrulant
posted
the 09/21/2025 at 10:27 AM
Je suis sur Clair Obscur depuis une trentaine d’heures, le système de combat et les musiques, on est dans le haut du panier
Bref, je comprends mieux les éloges du jeu
J’y retourne...
nuage
posted
the 09/21/2025 at 10:51 AM
jacquescechirac
Ce qui est dingue c’est qu’on est obligé de réussir ces 3 épreuves à la con pour finir le jeu à 100%, notamment à cause de l’huile de pâle.
Alors que dans le premier HK, la dernière et la plus dure des épreuves du Colisée des Fous, n’était pas obligatoire pour le finir à 107 ou 112%.
D’autant plus que les minerais de pâle étaient largement plus facile à obtenir pour améliorer son aiguillon, alors que dans Silksong, les deux dernières huiles sont un enfer.
En plus on les obtient très tardivement dans le jeu, pour ne pas dire à la fin, à cause du Festival de Zob des Puces, alors qu’on en a grandement besoin dès le départ … pardon je voulais dire dès la moitié du jeu.
sonilka
posted
the 09/21/2025 at 10:53 AM
Silksong et un peu de Gears. Histoire d'ajouter de la frustration à la frustration
fan2jeux
posted
the 09/21/2025 at 11:38 AM
Un peu de tekken 8, je commence à bien sentir lidia
Heart of darkness,
que j'ai refais et re fini. Ce jeu là sort aujourd'hui avec un peu de "quality of life", il serait bien accueilli, il était trop en avance sur son temps.
Du coup, je mets à un jeu que je n'ai jamais fais: eternal darkness sur gamecube
avan
posted
the 09/21/2025 at 11:41 AM
Fire Emblem Engage - plus facile que prévu en mode difficile
Baba is you - je bloque beaucoup, notre intelligence est mise à rude épreuve
pcsw2
posted
the 09/21/2025 at 11:49 AM
Silksong, kakarot sur sw2
tripy73
posted
the 09/21/2025 at 11:49 AM
J'ai terminé le guide 100% de Hell Is Us, pas encore défini avec quel autre je vais enchaîner, peut-être Baby Steps pour délirer en live
sdkios
posted
the 09/21/2025 at 11:52 AM
Toujours sur Lost Soul Aside. Je dois terminer ma run en extreme et c'est enfin plié. J'ai bien aimé au final ! J'ai aussi commencé le fnaf en 2D la avec ma soeur. Apres, je vais attendre SHf dans la semaine je pense. (Me reste aussi encore mgs3, trails in the sky, et demon slayer 2 a lancer, donc jvais etre occupé un moment
)
elenaa
posted
the 09/21/2025 at 12:46 PM
Trails in the Sky 1st Chapter sur PC, je m'éclate comme une enfant
tsume94
posted
the 09/21/2025 at 12:55 PM
Silksong à la moitié de l'acte 3 que je commence à lâcher... Malgré le plaisir les 50h dernières heures de jeu m'ont épuisé et ça demande trop de temps que je n'ai pas forcément (heureusement que je dors très peu)! Et, je rejoue à Golden Sun pour me changer de Silksong qui est toujours un pépite ! ????
