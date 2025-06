Séries TV

vient d’annoncer une avancée majeure pour son adaptation très attendue de, showrunner aguerri déjà à l’œuvre suret scénariste sur, prend officiellement la tête du projet. Il rejoint, chargé du scénario depuis près d’un an.Pour rappel,, lancé en 2007, a marqué le jeu vidéo par son approche narrative, ses choix moraux, et la richesse de son univers.Côté production,réunit des profils expérimentés :(producteur exécutif de la saga chez EA/BioWare),(Cedar Tree Productions, déjà impliqué sur The Boys), ainsi qu’et(Arad Productions, connus pour leur travail sur des adaptations Marvel et des projets animés).n’est pas novice sur les projets complexes : outre ses expériences en télévision, il a signé des épisodes pouret. Son implication surlui offre une vraie légitimité pour piloter une adaptation aussi ambitieuse que celle deÀ ce stade, aucun casting ni calendrier de diffusion n’a encore été communiqué. Mais après une longue période d’incertitude, dans un contexte où les adaptations de jeux vidéo sont scrutées à la loupe, notamment depuisdonne enfin un signal clair : le chantier avance avec des ambitions à la hauteur de la licence.