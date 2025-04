Éditeur : SEGA

Développeur : Atlus

Genre : RPG

Disponible sur PC/XSX/XOne/PS5/PS4

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois/Turc.

La démo de Persona 3: Reload vous permet de jouer à la section d'ouverture du jeu. Les données de sauvegarde de la démo peuvent être transférées dans le jeu complet.

Demo dispo sur PC/ PS5/PS4 / XSX/XOne

Immiscez-vous dans la peau d'un nouvel élève poussé vers un destin inattendu quand il découvre l'existence d'une heure "cachée" entre un jour et le suivant... Éveillez un pouvoir irréel et percez les mystères de l'Heure sombre. Combattez avec vos amis et laissez votre empreinte dans leur mémoire.