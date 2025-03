Éditeur : Square-enix

Développeur : Square-enix

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch/Mobile

Langues : Anglais / Japonais.

Notre histoire commence avec deux protagonistes : Gustave, héritier d’une grande lignée royale, et Wil, un jeune homme qui vit de travaux d’excavation.Bien qu’ils soient nés à la même époque, tout les sépare, et lorsque Gustave doit faire face à un conflit entre nations, Wil se retrouve confronté à une calamité qui menace le monde dans l’ombre. Peu à peu, leurs histoires se rejoignent pour n’en former qu’une.