Éditeur : Flat2VR Studios / Starbreeze

Développeur : Flat2VR Studios / The Gang

Genre : Aventure/Réflexion

Prévu sur PSVR2/SteamVR/Quest 2&3

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol.

Sophie est piégée.Une jeune fille aveugle perdue dans les profondeurs d'un manoir en décrépitude, elle n'a plus qu'un seul moyen d' salut : son ours en peluche.Vous ne contrôlez pas seulement Sophie, mais aussi Teddy.Vous devez ainsi guider Sophie à travers un monde de ombres mouvantes, de menaces invisibles et de secrets enfouis depuis longtemps.