, ou disons, n’a jamais été une série enterrée à un moment ou un autre, juste qu’elle prend parfois sa petite pause, comme sisavait pertinemment qu’il y a toujours eu un potentiel dans cette franchise résolument old-school dans ses intentions., remake du troisième épisode, l’a prouvé avec plus d’un million de ventes en un an et même s’il était assez simpliste sur bien des points (néanmoins agréable à parcourir), il eut en plus le mérite de poser de nouvelles fondations pour commencer à parler avenir, incarné en ce jour par. Un vrai événement pour les fans de la franchise : si l’on excepte compilations, remake et spin-off en tous genres dont une masse de jeux mobile, il s’agit du premier épisode « principal » depuis 2006 et le très oublié. Malheureusement, il va falloir s’accrocher pour éviter le retour au placard.Carest un jeu relativement sympa, mais l’exécution va poser quelques problèmes à un très grand nombre. Dans le meilleur des mondes, nous aurions voulu une bonne expérience d’entrée qui n’aurait de cesse de devenir meilleure au fur et à mesure des possibilités proposées par l’aventure. Mais si elle le devient (meilleure), c’est surtout parce que le début est sacrément moyen. Pendant des heures et des heures, bien trop donc, le jeu est un bel oiseau dénué d’aile, ne faisant que nous dresser des carottes façon « Tu aimerais actionner cela, mais ce n’est pas encore possible, tu reviendras plus tard » ou « Joli hein toutes ces capacités et en plus tu as assez de points mais il faudra encore attendre pour les débloquer ».Alors attention, c’est finalement quelque chose de classique dans le média mais le problème ici, c’est que pour compenser, il n’y a pas suffisamment de choses et surtout pas le scénario. Oui, il y aura des rebondissements sympas et quelques persos qui relèveront la moyenne du casting mais tout cela va arriver « plus tard », et en attendant, il faut traînasser des heures devant une narration d’un autre âge tombant dans les pièges du poussif (le fameux « cinématique, fais 3 pas, autre cinématique »). Scénario situé dans un univers pourtant particulier dans le fond, où la sauvegarde de l’humanité est en quelque sorte relié au sacrifice de plusieurs « élus » à rythme périodique. Nous incarnons une sorte de gardien devant chercher d’un bout à l’autre du pays le bétail prêt à crever pour la bonne cause (dont notre amie d’enfance, en passant), et si avec un tel contexte, on aurait pu s’attendre à une ambiance bien morose, c’est tout l’inverse : tout le monde il est content de cette méthode des sacrifices et même que les élus sont super heureux de l’infini honneur d’être sélectionné. C’est particulier mais bien entendu, ça va commencer à se poser des questions à un moment, mais « plus tard ».Il faudra donc faire avec tout cela et un casting que certains qualifieront de old-school, donc avec une profondeur justement pas très profonde, et des réactions comme situations pouvant faire souffler. Petite mention à la rencontre avec Morley qui va vite nous remercier chaleureusement de l’avoir aidé à récupérer un truc qu’il voulait depuis des plombes (c’était à 5 minutes, et le mec est un bon combattant donc faut croire qu’il avait juste la flemme). La sensation de voyage est en revanche présente et si le jeu ne se veut pas purement ouvert (et c’est très bien, on ne le répétera jamais assez), le design global sait jouer sur les jolis panoramas, pour un ensemble de décors en ville comme en extérieur qui ont majoritairement une très belle gueule. L’un des points forts du jeu, indéniablement.Ce n’est donc pas un monde ouvert mais de grandes zones à l’exploration clairement surfaite vu que tout nous est servi sur un plateau (même les coffres sont directement annotés sur la map), permettant d’une certaine façon d’aller à l’essentiel : on loot plein de choses, on démonte du streum dans un bestiaire qui ne se renouvelle pas des masses (les boss rattrapent heureusement), on fait quelques quêtes annexes sur la route mais pas trop non plus tant elles sont majoritairement éclatées, et on grimpe doucement en puissance par nos level mais également les habituelles entités propres à la saga, 8 en tout, chacune incarnant l’une des sources à l’amélioration de l’expérience sur plusieurs points, notamment sur l’exploration en ouvrant de nouveaux recoins et en débloquant toujours plus de défis parfois bien relevés (même si tout dépend juste de votre niveau en gros).L’autre intérêt des entités, la plus logique, c’est les aptitudes en combat vu que chaque entité est liée à plusieurs classes, chacune avec son lot de compétences à débloquer et les magies qui vont avec, en plus de sortes d’accessoires pour booster vos stats ou bénéficier de compétences inaccessibles normalement à la classe équipé sur le moment. Bref, plus on avance, plus il faut avouer que les choses gagnent en intérêt et on se plaît à constituer une team efficace dans toutes les situations, mais jamais infaillible surtout à cause d’une IA de barbare qui frappe bien mais ne possédant pas les neurones pour comprendre qu’il ne faut pas foncer dans les attaques de zone. Heureusement d’ailleurs qu’on garde le ring-system via une pause active, et que l’on peut passer de l’un à l’autre à loisir. Mais encore une fois, dommage que sur les plus de 30h requises pour éponger l’essentiel dont un chapitre post-game (à ne surtout pas esquiver), plus d’un tiers mettront à rude épreuve la patience des moins courageux.