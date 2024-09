Jdg10/10

Gamergen 19/20

JV 18/20

ActuGaming 9/10

Millenium 90%

Gameblog 9/10

GAC 9/10

Numerama 9/10

IGNFrance 9/10

Gamekult 8/10

JVFrance 8/10

La team Asobi nous a habitués à de l’excellence avec les démos techniques d’Astro Bot sur PS4, PSVR et PS5. Astro Bot : Rescue Mission, son premier jeu officiel en VR n’avait pas déçu non plus. C’est sans grande surprise que ce premier gros jeu Astro Bot sur PS5 nous émerveille et réalise la copie quasi parfaite. Un titre idéal pour toute la famille, mignon, coloré, créatif avec une tonne de bonnes idées. On peine clairement à lui trouver des défauts, peut-être sa difficulté, pas assez corsée pour certains. Hormis cela, Astro Bot s’inscrit directement au panthéon des meilleurs jeux de la console. Le seul conseil qu’on peut vous donner, c’est de foncer, vous ne le regretterez pas !Des niveaux bien pensés, un gameplay ultra divertissant, des environnements grandioses, des clins d’œil poignants, comment ne pas tomber amoureux d’Astro Bot ? De plus, nous sentons que cette production a d’abord été conçue pour les adultes, de part sa difficulté dans certains niveaux et ses clins d’œil qui nous font remonter le temps. La Team Asobi est une bande de passionnés, rêveurs, qui ont su concevoir un chef-d’œuvre vidéoludique qui deviendra, pour beaucoup, un classique ! Novateur, puissant, prenant, jouant avec tous nos sens, sincèrement, n’ayez pas peur de rejoindre Astro dans une aventure extraordinaire. Un véritable vent de fraîcheur à ne pas louper sur PlayStation 5 !Avant la sortie de la PS5 Pro, vous allez devenir pro-PS5 ! Version longue et débridée d’Astro’s Playroom, hommage ultime à la planète PlayStation et aux licences qui gravitent autour, Astro Bot est un jeu de plateforme 3D d’exception même s’il innove peu. Beau, fluide, varié, parfaitement maniable et doté d’un plaisir arcade maîtrisé, il est d’une générosité et d’une finition exemplaires. La Team Asobi, en faisant du fun son mantra, quitte les playrooms expérimentales pour rejoindre la cour des grands.Ô combien attendu, Astro Bot remplit tous ses objectifs et plus encore. Il aurait pu se contenter d’en rester au statut de très sympathique hommage vivant à l’histoire PlayStation, ce qu’il fait encore ici à merveille, pour le plus grand plaisir des fans de la marque. Mais en poussant à fond toutes les idées mises en place par la démo Astro’s Playroom, et également porteuse de son lot de surprises, cette véritable première aventure majeure et tous publics du petit robot nous laisse sur un petit nuage. Grâce à une réalisation festive et une DualSense riche en sensations, ce feu d’artifice ludique se savoure avec un gameplay d’une fluidité et d’une variété hyper satisfaisantes. Généreux jusqu’à sa quantité de collectibles et de secrets à dégoter, le titre se révèle ultra addictif et il nous attrape la main dès l’intro pour ne la lâcher qu’aux crédits de fin. S’il ne fait alors aucun doute qu’Astro Bot fasse partie des meilleurs jeux de l’année, cette chère mascotte est peut-être même LA star de la PlayStation 5.Pour sa première grande aventure sur PS5, Astro Bot peut se targuer de réaliser un quasi sans-faute. S'il manque selon nous un "vrai" monde final pour conclure, le titre de la Team Asobi est tout simplement LA nouvelle référence du jeu de plates-formes 3D en niveaux fermés. Bourré d'excellentes idées de gameplay et de level design, il exploite de surcroit toute la puissance de la PS5 pour amener de nouvelles choses et offrir un véritable feu d'artifice menant les joueurs de surprise en surprise.Astro Bot est un jeu de plateforme ultra efficace, mais plus que ça encore. Au-delà d’un quelconque jeu hommage à PlayStation, c’est vraiment une expérience à part entière. Une Madeleine de Proust qui va venir chercher le petit joueur qui sommeille toujours en nous. Bien loin de la violence de beaucoup de AAA de nos jours, c’est ici un déluge d’amour pour le jeu vidéo et pour PlayStation aussi évidemment. La DualSense est dans ce sens mise plus que jamais à l’honneur, et c’est tant mieux. On avait carrément oublié ses fonctionnalités tellement la pauvre est en règle générale sous-exploitée. Le gameplay est clairement gagnant dans l’affaire et l’on se surprendra même à faire des expériences pour profiter du retour haptique hyper bien calibré. À côté de ça, Astro Bot propose un jeu dynamique et bien rythmé qui sait continuellement se renouveler. Quelques couacs sur de la redite de compétences, de séquences de jeu ou d’utilisation de l’OST, mais c’est pour pinailler. En réalité, on s’éclate et on en redemande. Astro Bot a un message, celui de nous rappeler l’essentiel : amusez-vous, régalez-vous et aimez le jeu vidéo. Et pour ça, c’est une réussite totale.C’est plutôt simple, Astro Bot est une expérience plus complète que son prédécesseur et reprend les principaux éléments qui ont fait le succès de cette franchise. Les développeurs de Team Asobi proposent ici leur plus gros projet et nous donnent qu’une seule envie : en avoir toujours plus. Même après avoir terminé le jeu à 100 %, j’avais envie de faire des niveaux encore et encore. La progression est addictive tandis que la direction artistique rend toujours autant hommage à l’univers des jeux vidéo. Si on oublie les quelques problèmes d’imprécision due au genre, pour moi, le titre est déjà une référence des jeux de plateformes 3D !Il faudrait vraiment ne pas avoir de cœur pour rester hermétique face à l’univers adorable et enivrant d’Astro Bot, petite pépite qui fait incroyablement de bien au catalogue de la PlayStation 5. Team Asobi y étale son inventivité qui déborde d’idées toutes plus amusantes les unes que les autres. Le sourire ne quitte jamais notre visage quand on joue à Astro Bot, c’est un shoot de bonheur qui ne s’arrête jamais.Astro Bot se permet en prime de rendre hommage à un nombre conséquent de jeux vidéo cultes (et pas que chez PlayStation), comme le faisait Astro’s Playroom pour l’héritage hardware. En résulte un jeu de plateforme 3D qui associe un gameplay incroyable à un devoir de mémoire (vidéo)ludique. Le tout avec une réalisation soignée. C’est vraiment un jeu que Nintendo aurait pu inventer.Astro Bot est un jeu de plateforme comprenant 6 galaxies et plus de 80 niveaux vous lançant à la recherche de l'équipage dispersé d'Astro. Astro peut utiliser plus de 15 nouvelles capacités qui tirent parti de la manette DualSense.Jeu, set et match pour la Team Asobi qui impose enfin Astro Bot comme le petit prince des jeux de plateformes 3D modernes avec un titre largement accessible, bourré de malice et constellé de références, avec un grand sens du détail dans la mise en scène. Cet idéal platonique s'arrête cependant aux frontières du gameplay qui, bien que léché à tous points de vue, reste légèrement limité en termes de mécaniques, ce qui empêche la mascotte d'atteindre les sphères suprêmes du genre. Faut-il sauter cette rare exclusivité PS5 pour autant ? Non, bien sûr que non. Astro Bot est une grosse cure de vitamines pour cette génération morose ; un remède contre le catastrophisme ambiant qui démontre, si besoin était, que soigner sa copie avec une vision claire reste tout bêtement la meilleure façon d'enchanter son audience. Reste à voir si le public suivra, mais on parie volontiers sur un joli succès populaire d'ici Noël. Ce serait mérité.Astro Bot est un titre tout simplement exceptionnel, tant dans sa réalisation que dans son gameplay qui nous transportent de monde en monde avec un sourire et un plaisir inégalable. Reprenant les solides bases d’Astro’s Playroom, tout joueur possédant une PS5 et fan de l’univers PlayStation se doit de jouer à ce titre, et ce rien que pour les multiples références qui rappelleront de merveilleux souvenirs à chacun d’entre nous. Il est juste dommage que le titre n’offre pas plus de challenge et une durée de vie tout juste correcte par rapport au tarif proposé lors de sa sortie, pouvant décevoir les habitués du genre. Dans tous les cas, c’est une balade que nous vous recommandons chaudement, accompagnée d’une expérience musicale marquante et remplie de clins d’œil. À consommer les yeux fermés dès que possible !