Éditeur : Thirdverse

Développeur : Thirdverse

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 18 Avril 2024 (Quest/PSVR2)

Langues : Français / Anglais / Japonais / Espagnol / Chinois.

Dans un avenir proche -Une intelligence artificielle quantique tente d’assumer le rôle de Dieu et de prendre le contrôle du monde.Cette intelligence artificielle « Adam » estime que le rôle d’un dieu est d’être un objet de crainte ou, en d’autres termes, d’une peur écrasante.Les armes vivantes connues sous le nom de « Deus Ex Machina » sont considérées comme des dieux mécaniques. Ils envahissent les villes du monde entier et massacrent tous ceux qui refusent d’obéir.Près du dernier bastion de l'humanité (connu sous le nom de « l'Arche de Tokyo »)des humains améliorés appelés « Avatars » s'engagent à la fois dans des incursions et des batailles défensives.