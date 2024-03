Semaine 09 : du 26/02/2024 au 02/03/2024



1) Final Fantasy VII Rebirth (PS5) / Nouveau

2) Final Fantasy VII Rebirth - Deluxe Edition (PS5) / Nouveau

3) Super Mario Bros. Wonder (Switch) / =

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

5) Mario VS. Donkey Kong (Switch) / -4

S.E.L.L.

Final Fantasy VII RebirthFinal Fantasy VII Rebirth - Deluxe EditionEA Sports FC 24EA Sports FC 24Call of Duty Modern Warfare III Edition Cross GenHogwarts LegacyEA Sports FC 24Skull and bonesMortal Kombat 1Hogwarts LegacyGTA V - Prenium EditionThe crew motorfestSuper Mario Bros. WonderMario Kart 8 DeluxeMario VS. Donkey KongIt Takes TwoMinecraft Java & BedrockFarming Simulator 22Le dématérialisé n'est pas pris en compte.