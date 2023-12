Couverture : Den of Wolves

American Arcadia – 8 (indé)Slay the Princess – 8 (indé)Bahnsen Knights – 7 (indé)Neurocracy 2.049 – 7Before the Green Moon – 7 (indé)Assassin’s Cree : Nexus VR – 6Knuckle Sandwich – 6 (indé)Avatar : Frontiers of Pandora – 5The Anacrusis – 5 (indé)Arizona Sunshine 2 – 5Gangs of Sherwood – 4