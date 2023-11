JV 17/20

Même si les derniers volets des séries Paper Mario et Mario & Luigi ont réussi à pousser le délire encore plus loin, ces jeux n’auraient jamais vu le jour si Super Mario RPG n’avait pas défriché le concept en 1996. Ce remake permet de comprendre les clés de cette improbable fusion entre l’univers du plombier et les codes du jeu de rôle japonais. Retravaillé afin de se rendre plus moderne et accessible à tous les publics, il constitue une excellente porte d’entrée à un genre qui rebute encore une partie des joueurs.Super Mario RPG est l'un des jeux Mario les plus étranges de son histoire : avec son monde aux personnages qui semblent tirés d'un tout autre univers, son style graphique plus sombre qu'à l'accoutumée et son gameplay au tour par tour, le jeu de feu Squaresoft est l'un des diamants bruts de la Super Famicom qui n'avait encore jamais fait le trajet jusqu'au Vieux Continent, avec une localisation en bonne et due forme. Une erreur désormais corrigée, avec une traduction aux petits oignons, une révision graphique qui fait honneur au jeu de 1996 et des ajustements de gameplay qui permettent aux plus jeunes d'en profiter.Pour les adeptes, Super Mario RPG propose avec ce remaster de prendre une nouvelle fois part aux aventures de la petite troupe iconique de chez Nintendo, associé à une direction artistique et des animations léchées et mises au goût du jour.Pour les néophytes, Super Mario RPG peut s'apparenter à une initiation aux RPG mettant en scènes des personnages emblématiques au cœur d'un univers haut en couleur. La progression se fait tout en douceur et ne manque pas de challenge en finalité. Avec des combats au tour par tour, une progression sur une carte globale puis des zones parsemées de monstre et la possibilité de faire évoluer et équiper nos héros, les bases du RPG sont présentes et simplifiées dans le but de ne pas vous inonder d'informations.Soyons clairs, le titre sera loin d'offrir un challenge intéressant aux puristes de RPG, mais une approche atypique et différente pour les adeptes des licences Nintendo, avec son humour particulier et ses histoires des plus classiques.Pour autant, le titre n'en devient pas plus facile et vous demandera autant de réflexion que de patience avant d'en finir avec lui. Une belle découverte de fin d'année, qui s'annonce moins juvénile qu'elle n'y parait.Fidèle à sa réputation, ArtePiazza livre avec Super Mario RPG un remake efficace à défaut d'être indispensable : propre sur beaucoup d'aspects, comme sa patine graphique et ses quelques menues nouveautés en combat, ce retour en forme prouve bien les limites de l'exercice quand on touche à une licence d'une telle renommée. Pour tout le charme conservé dans les musiques, la direction artistique perd en excentricité pour devenir plus lisse, moins marquante. Fort heureusement, la légèreté de son écriture est restée intacte, portée par une traduction française aux petits oignons. On a vu pire, comme mise à jour.Super Mario RPG est un excellent remake. Le jeu est atypique et très old school, mais a suffisamment de qualité pour qu’on lui offre toute notre attention, d’autant que les améliorations sont nombreuses. Refonte graphique, alignement de la direction artistique des personnages, ajustement de la qualité de vie… Super Mario RPG sera la porte d’entrée parfaite pour les joueurs n’ayant jamais foulé un RPG de leur vie. Accessible et amusant, il reste néanmoins intéressant grâce à son système de combo en combat notamment et sa petite dimension stratégique. Sans être un véritable incontournable, Super Mario RPG reste un très bon cru qui aura assurément une place dans la ludothèque des amoureux de la franchise et peut-être même dans celle des curieux.Super Mario RPG sort pour la première fois en français. Cette version Switch, signée ArtePiazza, reproduit avec fidélité le JRPG de 1996. À l’occasion de ses remakes, la maison Nintendo met un point d’honneur à reproduire les expériences d’origine et ce classique ne déroge pas à la règle. On aurait aimé que la modernisation soit plus franche concernant certains aspects, dont la mise en scène et la représentation isométrique qui ne favorise pas toujours la lisibilité. Mais il s’agit en réalité d’un titre qui était, en son temps, particulièrement avant-gardiste. Quelques améliorations de qualité de vie suffisent donc à lui donner une seconde jeunesse : sauvegarde automatique, téléportation, mode facile… Il n’a jamais été aussi simple de découvrir Super Mario RPG qu’aujourd’hui.Super Mario RPG est un remake un peu paresseux d’un jeu qui a pris un bon coup de vieux. On aurait apprécié un aspect visuel plus travaillé, pour commencer, ou un contenu suffisamment revu à la hausse pour justifier la vente au prix fort. Dans les faits, l’aventure manque peut-être un peu de charme, ce que n’aide en rien une vue isométrique pas toujours très digeste. Le jeu demeure sympathique, néanmoins. Notamment parce qu’il s’offre des mécaniques en combat plutôt grisantes, ainsi qu’une écriture amusante et des personnages sympathiques. Mais il y avait assurément matière à faire mieux avec cette base solide.