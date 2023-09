Éditeur : Sony Pictures Virtual Reality

Développeur : NDreams

Genre : Action

Prévu PSVR2/Meta Quest 2

Date de sortie : 26 Octobre 2023

Langues : Anglais / Chinois / Français / Allemand / Japonais / Coréen / Espagnol.

Par le développeur deetFaites équipe avec vos amis et devenez un Chasseur de Fantômes dans cette aventure conçue pour la réalité virtuelle.Êtes-vous prêt à sauver la ville de San Francisco du Seigneur Fantôme ? Rassemblez vos amis et formez une équipe dans cette aventure multijoueur coopérative, exclusivement conçue pour la réalité virtuelle.Équipez-vous des derniers gadgets Sos Fantômes, des tourelles à distance aux leurres à fantômes. Participez à diverses missions, comme la collecte de l'énergie PKE noire ou la fermeture de portails inter-dimensionnels. Vous devrez travailler ensemble pour résoudre des énigmes, piéger des fantômes et arrêter la Marche des Maléfiques. Rien de tel que de chasser des fantômes avec des amis, et même si vous jouez en solo, vous pouvez affronter le Seigneur Fantôme vous-même avec l'aide d'un compagnon fantomatique.