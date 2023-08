GamerEactor 10/10

Si vous avez une acceptation des bugs, des problèmes de performances potentiels au fil du temps et un appareil photo parfois espiègle, c’est l’une de mes grandes recommandations de l’année. Il impressionne par ses histoires fortes, sa personnalité invitante, ses environnements magnifiques et variés et son encouragement à expérimenter la liberté totale offerte par le jeu. La musique est délicieuse et j’aime presque tout dans l’aventure. Il vous permet vraiment de vous approprier votre personnage et offre des moments mémorables. Il y a aussi des secrets de différentes tailles partout. Si vous aimez les jeux de rôle, Baldur's Gate 3 est le point culminant de l’année et l’un des meilleurs jeux du genre ces dernières années. Il n’y a pas de microtransactions mais une aventure complète pour un à plusieurs joueurs en mode coopératif et je vous encourage à y réfléchir alors que l’été touche à sa fin. C’est sans aucun doute le meilleur jeu du studio à ce jour à mon avis. Bien que je n’aie jamais été impressionné par Baldur’s Gate 1 et 2, c’est grâce à leur succès monumental que nous avons maintenant une troisième place encore meilleure. Le titre établit un nouveau standard pour la série et j’espère que Larian Studios aura l’honneur de développer un éventuel quatrième dans le futur.Que dire, que faire… si ce n’est s’incliner humblement devant tant de talent. Larian Studios prouve une fois de plus son savoir-faire dans le domaine des jeux de rôle et parvient même à sublimer l’univers si riche et complexe de Donjons & Dragons. Baldurs’ Gate 3 est tout simplement la meilleure adaptation en jeu vidéo de D&D jamais réalisée. Cette aventure “dont vous êtes le héros” brille par sa générosité, sa maîtrise des codes du genre et cette envie constante de se dépasser. BG3 peut se vanter d’être à ce jour l’expérience vidéoludique ultime pour rôlistes, mais pas uniquement. Certes, ce RPG exige un bon PC pour jouer dans des conditions optimales et s’avère un peu coriace à prendre en main, surtout pour les non-initiés. Mais jouer à Baldur’s Gate III, c’est créer sa propre histoire, une histoire qui n’appartient qu’à vous. Rien que pour ça (et plus encore), le plaisir est total !Loin d'être la simple suite d'une licence culte, Baldur's Gate 3 est un nouveau monument du jeu de rôle. Il nous impressionne sans cesse, à la fois par le nouveau de sa réalisation de grande qualité, son incroyable richesse à tous les niveaux. Mais le plus étonnant reste probablement l'étendue des possibilités qui nous est offerte, ce qui quasiment inédit pour un jeu de cette ampleur et de cette complexité. C'est une grande aventure dans laquelle on peut progresser à sa manière, sans se sentir bridé, mais sans oublier non plus la quête principale. Le jeu a quasiment tout pour devenir une nouvelle référence absolue dans le genre, et en dehors de quelques problèmes de finition et d'interface, le reproche qu'on peut lui faire, est qu'il risque de s’avérer être un trop gros morceau pour beaucoup de joueurs. Il faut avoir des centaines d'heures devant soi pour vraiment l'apprécier pleinement, en prenant le temps de l'explorer.Larian a décidément produit quelque chose de spécial. Ce titre sculpté avec amour dans le respect des fondations légendaires de l'univers DnD offre une liberté de choix et d'action absolument gigantesque qui contient tous les ingrédients pour vivre une aventure mémorable.Certes, le nombre d'options est parfois intimidant, mais le résultat final n'en est que plus gratifiant; Baldur's Gate 3, c'est l'expérience jeu de rôle ultime que tant d'autres studios ont tenté d'émuler sans jamais y parvenir. Déjà un des meilleurs titres de l'année à n'en point douter. Et tout ça grâce à un studio qui continue de briller par son investissement, son souci du détail et son amour inconditionnel pour le médium et son public. Merci, Larian !Il y a des jeux dont on vante les mérites pour leur caractère innovant et inédits. Ce n’est pas le cas de Baldur’s Gate 3. Au contraire, toute sa force, c’est d’avoir pris une des formules les plus anciennes du jeu vidéo, de se baser sur un univers et des règles vieux d’une cinquantaine d’années, et de les porter à un niveau de perfection presque jamais vu. C’est un véritable travail d’artisan porté par trois ans de bêta ouverte qui ont vraiment porté leur fruit. Ce qui donne à ce Baldur’s Gate 3 la qualité d’une œuvre solide, dans laquelle on sent un savoir-faire établi. Si Donjons et Dragons a donné naissance à la plupart des codes du jeu vidéo, il y a quelque chose d’émouvant à voir aujourd’hui, grâce à Larian, le jeu vidéo retourner à son vénérable ancêtre. Avec ses combats au tour par tour, son univers vaste à explorer et ses millions de lignes de dialogues, Baldur’s Gate 3 est un RPG qui marquera les esprits de toute une génération de joueurs, et potentiellement l’un des meilleurs jeux de cette année.