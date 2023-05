Depuis plus de 10 ans on se pose la question : les univers créés par Tetsuya Takahashi sont-ils liés entre eux, ou finalement les hypothétiques liens ne seraient que des références ?Avec la sortie du DLC "Un Avenir Retrouvé" il y a désormais vraiment de la matière à creuser plus en profondeur ce sujet.Alors tout est lié ? Ou c'est que des références dans un univers incohérent ? On va voir ça.Note : bien entendu des spoils plus ou moins importants sont présent dans cette vidéo et concerne l'intégralité des jeux "Xeno" (et encore plus le DLC "Un Avenir Retrouvé")