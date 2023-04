La vidéo de ce mois-ci revient sur le chef d'oeuvre de Squaresoft sur la N64 : Mystic Quest Builders 2, un jeu qui n'est pas passé à la postérité mais qui a été un précurseur dans bien des domaines et dont le game design mérite d'être décortiqué.

Like

Who likes this ?

posted the 04/02/2023 at 01:00 PM by nicolasgourry