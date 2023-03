Dans cette vidéo je vais vous expliquer l'histoire et le lore des premiers jeux de la franchise Resident Evil : Zero, le 1er et d’Umbrella Chronicles. Nous allons plonger dans l'univers terrifiant de Resident Evil et découvrir les personnages emblématiques comme Jill Valentine, Chris Redfied, Albert Wesker ou William Birkin… les lieux sinistres et les ennemis mortels comme les Tyrant qui ont fait la renommée de cette franchise.

Vous découvrirez les origines du virus T, l'histoire de la fondation d'Umbrella Corporation par E.Spencer et James Marcus, ainsi que les conséquences désastreuses des expériences menées par cette société sur la population locale : Raccoon City.





Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l'histoire et le lore de Resident Evil 3 Remake dans cette vidéo. J’ai rassemblé tous les détails fascinants de l'univers apocalyptique de Raccoon City, sur le comment la ville a pu sombrer, sa corruption par Umbrella jusqu’à devenir une ville test pour le Némésis, une arme biologique.

Suivez Jill Valentine du S.T.A.R.S dans sa lutte pour survivre à l'invasion de zombies et aux horreurs mutantes, tout en dévoilant les secrets les plus sombres de l'organisation Umbrella Corporation. Avec des graphismes impressionnants et une atmosphère angoissante, Resident Evil 3 Remake a confirmé la position survival horror de la licence.





Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'histoire et le lore passionnant de Resident Evil 2 Remake et Resident Evil Code Veronica X. Je vais aborder les personnages clés, les événements marquants et les secrets les plus fascinants de l'intrigue de ces deux titres. Comment Mr X a été crée ? qui est Alexia Ashford ? qu'est-ce que le virus T-Veronica ? Vous découvrirez également des informations sur l'univers étendu de Resident Evil plus globalement.

Si vous êtes à la recherche de réponses à des questions telles que "Qui sont les personnages principaux de Resident Evil 2 remake et Resident Evil Code Veronica X ?", "Quelles sont les connexions entre ces deux jeux et l'histoire générale de Resident Evil ?" ou encore "Quels sont les secrets cachés dans l'univers de Resident Evil ?", alors cette vidéo peut vous intéresser.





Que s'est-il passé entre Resident Evil 3 et Resident Evil 4 remake ? Comment Umbrella a t-elle sombré ? Comment a évolué Leon Kennedy lorsqu'il travaillait avec le Gouvernement ? Cette période de l'histoire de Resident Evil est riche en événements, et peut-être que vous que vous l'ignorez.

Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur l'histoire et le lore de Resident Evil entre ces deux opus en reprenant les titres : The Umbrella Chronicles, Darkside Chronicles et Dead Aim. Je vais revenir sur les événements clés, les personnages et les enjeux qui ont façonné l'univers de Resident Evil pendant cette période.