Éditeur : SEGA

Développeur : Atlus

Genre : RPG

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 1 Juin 2023

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois / Coréen.

Vous pouvez acheter chaque titre séparément

Perpétuez l'aventure éternelle avec la Etrian Odyssey Origins Collection !Explorez les débuts mémorables d'une franchise légendaire du RPG avec les versions remasterisées de trois aventures intemporelles qui ont vu des générations de joueurs et de joueuses embarquer pour un voyage pavé de découvertes inoubliables, de méticuleuses cartographies de donjons et de savantes constructions de groupes pour l'exploration et le combat tactique ! Incarnez le leader d'une guilde d'aventuriers et partez chasser trésors disparus et secrets oubliés à travers les profondeurs d'un vaste et tentaculaire labyrinthe. Cartographiez votre périple et votre environnement au fil de vos confrontations avec des ennemis de toutes tailles dans des combats au tour par tour, regagnez la ville pour vous reposer, revendez vos trouvailles pour améliorer votre équipement et gérez votre groupe grâce à une large sélection de héros qui vous permettront d'optimiser à votre guise votre équipe jusqu'à trouver la composition qui vous mènera au triomphe !-La cartographie via l'écran tactile de la Nintendo Switch : retranscrivez votre progression à travers le Labyrinthe en dessinant les tracés des murs et en plaçant des icônes pour indiquer l'emplacement des ressources et événements de l'histoire.