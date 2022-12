Tests

Fruit d’une époque où Sony avait encore son mot à dire dans le monde des consoles portables,fut il y a 15 ans l’un des grands jeux de la magnifique PSP, mais aussi l’un des représentants d’une soudaine surexploitation dechezqui comptait fêter les 10 ans de l’original en nous envahissant de projets, du cinéma au mobile en passant par les portables… mais aussi les consoles de salon avec le plus oubliable. Le lore deeut l’occasion d’exploser, ajoutant de nombreux personnages jusqu’au concernait, opus préquelle qui mettait Zack en tête d’affiche, lui ajoutant un mentor mais aussi un certain Genesis dont les traits et la VO étaient ceux de Gackt, artiste japonais capable à l’époque de faire frémir l’entrejambe de bien des jeunes femmes.Et nous voici en 2022, quand ce même éditeur profite de l’aura du toujours increvableet sa trilogie « refonte » entamée pour nous ressortir des cartons une version remasterisée des aventures de Zack, avec un doublage cette fois intégral (JP & US), une OST remaniée et une upgrade graphique qui fait évidemment du bien, ne portant pas que sur la résolution mais aussi la modélisation vraiment cool, surtout pour les personnages principaux, tout comme les textures au rendu un peu aléatoire mais parfois surprenant pour ce qui est effectivement plus qu’un simple lifiting. En revanche, pas de miracle concernant les sacro-saintes CG dont la résolution est celle des archives de, donc tout de même supérieure à celle de la PSP, mais c’est très aléatoire en terme de finesse.Si vous n’y avez jamais joué,vous propose donc de suivre le parcours de Zack dans l’organe du SOLDAT, avec une progression découpée entre quelques missions principales vous réclamant une bonne quinzaine d’heures (oui, c’est court) mais aussi des défis annexes au nombre déjà pharamineux à l’époque de 300, représentant limite le plus gros de la durée de vie pour ceux qui veulent vraiment du challenge et tout débloquer en matérias, invocations & co. L’exploration n’est pas vraiment mise en avant, l’essentiel tournant autour des combats avec du temps réel et la fameuse « roulette » qui sans être aussi invasive qu’avant (on peut zapper les scènes dédiées, enfin !) sera là pour vous offrir constamment des bonus, des attaques spéciales mais aussi du gain de niveaux et de matérias. Et ne vous inquiétez pas, l’algorithme est là pour équilibrer les choses et même le mec le plus malchanceux de la planète gagnera des niveaux comme tout le monde.En fait tout le problème actuel, c’est que l’on parle du remaster d’une expérience qui a beaucoup trop vieillie. Les combats restent sympas et heureusement comme on vient de dire qu’ils représentent l’essentiel du jeu car sur le reste, hormis certaines cinématiques de grande classe et des dialogues passables (notez que la mise en scène vieille de 15 ans reste meilleure que celle de, je dis ça comme ça), eh bien ça la fout très mal en 2022. C’est un jeu conçu pour des sessions très courtes, donc avec un rythme en dents-de-scie la majorité du temps, et lorsqu’il était sur PSP, son rendu faisait tellement cracher ses tripes à la PSP que les développeurs furent obligés d’opter pour ses astuces soulageant le hardware. Donc un level-design fait de couloirs minuscules où les ennemies poppent constamment dans des endroits dédiés, des zones pas si nombreuses et qui pourraient se traverser en moins d’une minute s’il n’y avait pas autant d’ennemis, ennemis qui d’ailleurs arrêtent d’attaquer quand ils sortent de l’écran, des sessions mini-jeux un peu bidons, du recyclage à outrance… Tout cela de retour aujourd’hui. Et à 60 balles.