Semaine 44 : du 31/10/2022 au 05/11/2022



1) Pack Cross-gen Call of Duty : Modern Warfare II (PS4) / +1

2) Call of Duty : Modern Warfare II (PS5) / -1

3) FIFA 23 (PS4) / +1

4) Pack Cross-gen Call of Duty : Modern Warfare II (XSX) / -1

5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / Retour

S.E.L.L.

Le dématérialisé n'est pas pris en compte.