Dans un monde qui se meurt, la légende raconte qu'un Élu s'éveillera parmi le peuple et fera renaître ces terres de leurs cendres. Dans cette aventure exceptionnelle où les destins de deux mondes sont en jeu, il devient difficile de distinguer le bien du mal. Suivez le périple de Lloyd Irving, qui est bien décidé à sauver ces deux univers avec ses amis.

posted the 11/09/2022 at 03:20 PM by nicolasgourry