Scorn réussi à imprégner les joueurs par son ambiance traumatisante et l’autonomie qu’il nous offre. S’il déçoit énormément sur ses phases de combat, le jeu d’Ebb Software sait nous convaincre dans la conception de son monde. Lâchés dans un univers Giger-esque, nous devons comprendre ce qui nous arrive et ce qui se passe. Nous n’avons d’abord absolument rien compris de notre première run. De la première à la dernière minute de jeu. Rien. Puis, après énormément de réflexion nous avons essayé de donner du sens à ce traumatisme comme on le pouvait. On s’est approprié cette aventure et c’est à ça que l’on distingue l’œuvre d’art du simple divertissement.Attention, âmes sensibles s'abstenir ! Malsain, glauque et angoissant, Scorn verse dans l'horreur véritable. Non pas celle "bon enfant" des survival horror classiques et des jumpscares faciles, mais celle qui prend aux tripes et met réellement mal à l'aise. Son univers poisseux et viscéral, inspiré par les travaux de H.R. Giger et Zdzisław Beksiński, nous offre une vision biomécanique de cauchemar. En fait, en ce qui concerne l'ambiance, Scorn c'est un peu Agony en réussi ! Quant au gameplay, il fait bien de se concentrer essentiellement sur la découverte de l'univers et des énigmes à résoudre, puisque les quelques passages où l'on utilise des armes sont les moins intéressants de l'aventure. Ceux qui s'attendaient à un véritable FPS seront peut-être déçus, mais ils auraient bien tort de jeter le bébé avec l'eau du bain. A condition d'être majeur et pas trop impressionnable, Scorn vaut vraiment le détour.Avec Scorn, Ebb Software nous offre un univers onirique original dans lequel on n’a pas vraiment envie de vivre. L’ambiance est léchée et appuie de belles images à la direction artistique inspirée. Le jeu n’est pas forcément très long et déplaira peut-être à ceux qui cherchent des explications claires aux choses, mais, même s’il aurait pu se passer de son côté shooter, il offre de belles phases d’exploration dans un monde labyrinthique délabré et plein de souffrance. De plus, il propose d’originales énigmes environnementales présentant la plupart du temps un vrai challenge à relever pour les résoudre, de par l’absence de toute aide de la part du jeu qui laisse entièrement le joueur se dépatouiller par lui-même.