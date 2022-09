Éditeur : Kepler Interactive

Développeur : Ebb Software

Genre : FPS

Prévu sur PC/XSX

Date de sortie : 21 Octobre 2022

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Bulgare / Tchèque / Danois / Néerlandais / Finnois / Grec / Hongrois / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Roumain / Russe / Espagnol / Suédois / Chinois / Turc / Ukrainien / Vietnamien / Arabe.

Scorn se déroule dans un univers cauchemardesque au décor lugubre, empli de formes étranges. Il est conçu autour de l’idée d’un « parachutage dans le monde ». Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorerez différentes régions interconnectées de manière non linéaire. Chaque endroit contient son propre thème, des énigmes et des personnages qui font partie intégrante de la création d’un monde cohérent.