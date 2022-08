Gameblog 10/10

IGNFrance 10/10

JeuxActu 19/20

Gamergen 18/20

JVC 17/20

ActuGaming 8,5/10

Millenium 80%

Gamekult 8/10

Peu importe comment on se place dans le débat, The Last of Us Part 1 est un véritable coup de poing. Performance technique d’exception, révision remarquable d’un gameplay vieillot voire bancal, atmosphère sublimée, cinématiques encore plus poignantes et environnements plus réalistes que jamais, ce remake nous offre un jeu plus frappant et viscéral que jamais. Naughty Dog réussit son pari haut la main en offrant un regard familier et pourtant dépaysant d’une œuvre désormais culte. Un jeu next-gen à part entière, inchangé dans le fond transcendé littéralement par la forme, qui mérite d’être redécouvert tôt ou tard.The Last Of Us Part I est un jeu qui exploite parfaitement la puissance de la PS5. Il est impressionnant techniquement et propose une vraie relecture artistique du jeu original sorti il y a 9 ans. Les améliorations d’interfaces et d’intelligence artificielles sont très appréciables. Pour autant le gameplay n’a pas du tout changé en 9 ans même si le tout semble un poil plus fluide et réactif. L’utilisation de la Dualsense est appréciable mais bien en deçà de ce que cela aurait pu être quand on voit ce que d’autres exclusivités PS5 ont réussi à faire (Astro’s Playroom ou Returnal par exemple). Ceux qui n’ont jamais fait le jeu auront la meilleure version de The Last Of Us alors que les fans de la licence seront ravis de voir leur jeu préféré bénéficier d’un tel lifting ainsi que d’accéder aux bonus tels que les skins, les models viewer ou les modes Speedruns ou Permadeath. Reste entre ces deux extrêmes les joueurs qui connaissent déjà The Last Of Us, sans en être fan pour autant, pour qui ce Remake aura du mal à avoir un quelconque intérêt.Remake ou remaster ? Depuis son annonce en juin dernier, l’appellation pour la refonte de The Last of Part 1 fait débat auprès des joueurs et même en interne entre Sony Interactive Entertainment et Naughty Dog. Chez Jeuxactu, nous défendons le fait qu’il s’agisse bel et bien d’un remake, certes pas aussi complet comme peuvent l’être certains titres qui sont retravaillés 20/30 ans après, mais il y a suffisamment de changements visuels pour utiliser le terme adéquat. Techniquement, c’est assez bluffant, surtout si vous avez le matos qui va avec à la maison. En 4K native, le jeu n’a jamais été aussi impressionnant, avec une modélisation des personnages complètement refondue. Les expressions des visages sont criantes de vérité et on ressent chacune de leurs émotions. Et comme le voyage de Joel et Ellie est toujours aussi poignant 10 ans après, on refait l’aventure avec délice et passion qui fait que cette œuvre est définitivement intemporelle. En revanche, difficile de donner raison à Naughty Dog en termes de gameplay et d’I.A. des ennemis qui peinent à avoir été améliorés. Le jeu accuse encore son année de sortie avec pas mal de rigidité dans les déplacements et mécaniques de jeu, malgré de réels efforts sur certains mouvements. En revanche, au niveau des émotions et de l’intensité, The Last of Us Part 1 reste parmi les grands ténors du genre. Dommage que Sony Interactive Entertainment (enfin Jim Ryan surtout) fasse payer les joueurs au prix fort. Parce que bon, 80€, c’est juste abusé.Alors finalement, de quoi succomber une nouvelle fois ? The Last of Us Part I, c’est The Last of Us pour la PS5 ; pour vous imager un peu la chose, c'est dans le même esprit que Marvel's Spider-Man Remastered. Vous allez nous dire « mais pourquoi cette note élevée ? ». Parce qu’un chef-d’œuvre vidéoludique reste un chef-d’œuvre vidéoludique. L’histoire, les rebondissements, l’univers sont tellement prenants qu’il est difficile d’éteindre la console. Si vous êtes totalement vierge à cette aventure, que c’est la première fois que vous lancez une partie, vous n’allez tout simplement pas en revenir. En revanche, pour les fans qui ont déjà clôturé maintes fois cette production sur PS4 et PS3, l’envie de repasser une nouvelle fois à la caisse n’est pas forcément là. Et ce n’est pas les quelques ajouts visuels, les bonus et autres paramètres qui vont vous pousser à sortir 80 € pour une chose que vous connaissez déjà.Comme on pouvait s’y attendre, avec The Last of Us Part 1, PlayStation et Naughty Dog se sont appliqués à recréer fidèlement l’aventure de base avec tout ce que cela implique. D’un côté, les graphismes sont ébouriffants de beauté et de réalisme alors que de l’autre, les niveaux ainsi que le gameplay fleurent les années 2010. Mais au bout du compte, tout ce que l’on retient, c’est la formidable épopée avec Ellie et Joël, quand bien même on connaît déjà leur histoire. Même après dix ans, le script et le déroulé de The Last of Us n’ont pas pris une ride. C’est toujours aussi fort, poignant, entraînant. Un rouleau compresseur tel qu’on oublie les effets de style anachroniques et les quelques défauts. Plus que jamais, il est temps de (re)découvrir ce chef d'œuvre post-apo !The Last of Us Part I est la version et surtout la vision définitive de ce qu’est le chef d’œuvre sorti sur PlayStation 3 en 2013. Cependant, une fois la claque visuelle passée, on se rend vite compte que l’appellation « Remake » s’arrête là, puisqu’il y a bien trop peu de changements dans le gameplay, et pour couronner le tout, nous avons toujours le DLC qui n’est pas directement implémenté dans l’histoire principale. De fait, on serait sur un Remake/Remastered car on a tout de même l’entièreté du moteur du jeu qui a changé. Cela-dit, au prix fort, nous comprenons les joueurs et joueuses qui hésitent. Cependant, les fans et les personnes qui ne sont jamais rentrées dans cet univers vont assurément adorer (re)parcourir ce road trip légendaire du jeu vidéo.Plus belle que jamais, l'aventure proposée par The Last of Us Part 1 Remake exploite pleinement les capacités de la PS5. Mais l'absence de contenu frais ou d’innovations significatives donne la désagréable impression de payer un patch graphique au prix fort. On le conseille donc avant tout aux invétérés de l'original, ainsi qu'aux joueurs qui découvrent la licence et qui souhaitent absolument la meilleure expérience possible.