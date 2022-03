JVC 17/20

Gamergen 17/20

ActuGaming 8,5/10

Millenium 85%

JVFR 7/10

Gamekult 6/10

Pari réussi pour notre petite boule rose ! Ce passage à la 3D est un franc succès et donne plus de profondeur à cet univers Nintendo, d'habitude plus en retrait que les géants de la firme (Mario, Zelda et autres Pokémon). Entre nouveautés bien pensées et éléments emblématiques, Kirby a indéniablement trouvé la bonne formule et nous livre une excellente surprise. Tout est simple certes, mais ça fonctionne et il est difficile de lâcher la console des mains. Alors oui, le monde est moins ouvert que ce que l'on pensait, oui vous y trouverez peu de véritables défis, mais on oublie vite cela une fois le jeu lancé. Une petite bouffée d'air frais qui fait du bien et constitue une excellente porte d'entrée dans l'univers de Kirby.Avec Kirby et le monde oublié, Nintendo ne révolutionne pas le genre, mais casse un peu les codes de la franchise, et ça fait du bien. Nous avions des craintes concernant l’univers, finalement, nous avons passé un moment agréable et, n’ayons pas peur de le dire, nous avons eu du mal à décrocher.Plus nous avançons, plus le jeu devient un brin exigeant, nous obligeant à faire évoluer nos compétences. Sincèrement, l’idée est bonne ! Avec l’ajout des nouveaux pouvoirs, nous n’avons pas vu le temps passer. C’est tellement distrayant que nous sommes retournés dans ce « monde oublié » après le générique final passé. En d’autres termes, c’est le type de production que nous adorons pour respirer un peu et pour nous évader, sans trop nous prendre la tête. En bref, l’essayer, c’est l’adopter.Kirby et le Monde Oublié représente sans doute l’un des opus les plus ambitieux de la série, avec une réalisation exceptionnelle et des nouveautés bienvenues. Le jeu corrige avec brio certains travers de son prédécesseur en proposant une aventure fun et adorable, en solo comme en multi, dans des niveaux bien conçus et graphiquement très agréables à l’œil. On pourrait malgré tout lui reprocher une aventure principale encore un peu trop simple, même si on la sent partie dans la bonne direction. Un peu léger dans ses mini-jeux, les pouvoirs disponibles ou même dans l’exploitation de son lore, il reste cependant un vrai vent de fraicheur pour la série et une prise de risque que nous espérons voir approfondie à l’avenir.Kirby et Le Monde Oublié est tout simplement le jeu familial à ne pas louper cette année sur Nintendo Switch. Il pourra plaire aux petits comme aux grands grâce à son ambiance graphique et sonore pleine de charme. Si la quasi-totalité des niveaux principaux sont effectivement bien trop simples, cette absence de difficulté parfois frustrante sur d'autres platformers comme Crash Bandicoot ou même Super Mario, permet de profiter agréablement de ce Kirby en 3D. D'autant plus que le challenge est présent ailleurs : via les combats de la Coupe Meta Knight par exemple ou la tonne de niveaux annexes mettant vos réflexes en avant.Kirby et le monde oublié est un jeu sans la moindre surprise qui se contente de réutiliser les ficelles habituelles des platformers. Il se laisse tout de même parcourir avec un certain plaisir malgré sa plastique peu reluisante. Un jeu de plateforme parmi tant d'autres en somme…