Éditeur : Maze Theory

Développeur : Maze Theory

Genre : Aventure

Prévu sur PC

Date de sortie : 2022

Voix : Anglais

Sous-titres : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Brésil/Russe/Chinois.

Peaky Blinders : The King's Ransom est le premier jeu de réalité virtuelle tiré de la série.-Le jeu est doublé par Cillian Murphy et Paul Anderson-Rencontrez le chef du crime notoire Tommy Shelby et son frère impétueux Arthur.Jusqu'où irez-vous pour gagner votre place dans leur gang de rue ?Votre but est de retrouver la « boîte rouge » de Churchill, une mallette comprenant les noms et emplacements de tous les agents britanniques.