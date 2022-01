TOP 10 / 2021

10. Psychonauts 2

9. Returnal

8. Bonfire Peaks

7. Hitman 3

6. Monster Hunter Rise

5. Forza Horizon 5

4. Dungeon Encounters

3. Wildermyth

2. Chicory: A Colorful Tale



1. Deathloop



–Jeu (exclusivité) Playstation de l'année : Deathloop–Jeu (exclusivité) XSX de l'année : Forza Horizon 5–Jeu (exclusivité) Nintendo de l'année : Monster Hunter Rise– Jeu de l'année sur PC : Wildermyth– Jeu de l'année Vr : Resident Evil 4 VR– Meilleur Visual Design: Psychonauts 2– Meilleur Audio Design: Jett: The Far Shore– Meilleur Storytelling: Unpacking– Meilleur Debut : Wildermyth– Meilleur Performance: Erika Mori as Alex Chen in Life is Strange: True Colors– Éditeur de l'année : Devolver Digital– Studio de l'année : Arkane Lyon– Reddest Flag : Unpacking– Most Popular Protagonist: Biomutant– Funniest Overreaction: It Takes Two– The ‘You Died’ Award: Overboard!– Most Pitiful Obstruction: Metroid Dread– Cheekiest Lift: Fortnite– Darkest Chuckle: Twelve Minutes– Most Popular Tube Trip: Last Stop– Gnarliest Slopes: The Artful Escape– Most Unearned Tears: Before Your Eyes– Hackiest Hack: Operation: Tango– Most Effective Contraceptive: Resident Evil Village