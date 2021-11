Semaine 44 : du 01/11/2021 au 06/11/2021

TOUS



1) Call of Duty : Vanguard (PS5) / Nouveau

2) Call of Duty : Vanguard (PS4) / Nouveau

3) Mario Party Superstars (Switch) / -2

4) FIFA 22 (PS4) / -2

5) Call of Duty : Vanguard (XOne) / Nouveau

S.E.L.L.

Call of Duty : VanguardFIFA 22Marvel's Guardians of the GalaxyCall of Duty : VanguardFIFA 22Far Cry 6Call of Duty : VanguardFar Cry 6Riders RepublicCall of Duty: VanguardFIFA 22GTA V : Édition PremiumMario Party SuperstarsMario Kart 8 DeluxeAnimal Crossing : New HorizonsAge of Empires IVFIFA 22Microsoft Flight SimulatorLe dématérialisé n'est pas pris en compte.