Deathloop renferme un travail d'enquête amusant et des combats satisfaisants dans un mécanisme de boucle temporelle unique pour créer une aventure extrêmement satisfaisante.

Deathloop combine une base de FPS furtifs classique d'Arkane avec une prémisse vraiment intéressante et amusante.

Deathloop encases fun investigation work and satisfying combat in a unique time loop mechanic to create a tremendously satisfying adventure.Deathloop is a game where observation and dynamic thinking go hand-in-hand with shotgunning goons in the face and snapping their necks ... it delivers bombastic thrills and wince-inducing kills with intelligence and elegance in equal measure.Deathloop is a bloody, chaotic mess. A mess you will fail at over and over until finally, you succeed. And that success – the result of hours of experimentation, iteration, and knowledge – makes for one of the best games of the year.Deathloop combines a classic Arkane stealthy-shooty foundation with a genuinely interesting and fun premise.Avec Deathloop, Arkane met une décennie de savoir-faire au service d'une nouvelle licence qui parvient sans mal à imposer son style. Harmonieusement coincée quelque part entre l'enquête, le FPS et la science-fiction, l'aventure en boucle du pauvre Colt a le mérite de ne ressembler à aucune autre. Entre design rétro, aplats de couleurs insolents et une bande-son aussi discrète que réussie, c'est peu dire que la direction artistique de cette aventure singulière risque de marquer les esprits. En multipliant les boucles, la sensation de familiarité ne cesse de grimper, quitte à malheureusement lasser sur les dernières heures de l'aventure : malgré son aspect changeant, l'île de Blackreef pourrait presque nous donner l'impression d'être à l'étroit. Malgré cette répétitivité propre à une narration travaillée et surprenante, Deathloop parvient sans mal à imposer son style, dans tous les sens du terme, et il faudrait être bien difficile pour ne pas profiter d'une des aventures les plus singulières de l'année.À l’aise dans l’exercice de style qu’impose la boucle temporelle, les artistes d’Arkane signent avec Deathloop un très bon FPS aussi intéressant que loufoque. Plus orienté action qu’un Dishonored, le titre de Bethesda atteint rapidement un niveau de profondeur mais aussi de complexité rare, même pour une œuvre d’Arkane. L’aspect répétitif forcément lié au thème du jeu est intelligemment amoindri par la variété des situations, le hasard des rencontres (avec Julianna) et la montée en puissance. Jouissant d’un concept de loop sans que le temps ne soit compté, Deathloop encourage les expérimentations de toutes sortes dans un univers qui tranche drastiquement avec ce que les lyonnais ont déjà produit. Et ça fait du bien de constater que le studio ne nous chante pas la même chanson... en boucle.Deathloop est un jeu au gameplay riche et varié dont le game et le level design favorisent une approche réfléchie. La progression entre les boucles favorisent grandement le joueur et briser la boucle sera accessible à tout le monde. Toutefois, à la manière de ces invasions ou même de son introduction, la structure du jeu se révèle trop encombrante et gâche parfois le plaisir de la découverte.Deathloop est est une bonne expérience qui mélange les genres et les inspirations sur fond de puzzle temporel à base d'assassinats. L'île et les personnages sont pleins de personnalité, ce qui rend l'exploration et la découverte de secrets satisfaisante au départ. Mais on se rend rapidement compte que le titre ne dispose pas des moyens de ses ambitions, ce n'est pas un très bon FPS, ni un bon puzzle game, et il n'arrive pas non plus au niveau d'un Hitman sur l'infiltration et la créativité des assassinats. Malgré ses limitations, on passe néanmoins un bon moment sur l'île de Blackreef, et il est plaisant de progresser de boucle en boucle, de plus en plus rapidement en tuant ses cibles à la vitesse de l'éclair. Les invasions multijoueur ajoutent aussi la pointe de difficulté et de défi que le reste du jeu peine à offrir.