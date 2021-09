Semaine 34 : du 23/08/2021 au 28/08/2021

TOUS



1) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +1

2) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / +2

3) The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (Switch) / =

4) Ghost of Tsushima - Director's Cut (PS5) / -3

5) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) / =

S.E.L.L.

Ghost of Tsushima - Director's CutAliens : Fireteam EliteRatchet & Clank Rift ApartAssassin's Creed ValhallaF1 2021Aliens : Fireteam EliteAliens : Fireteam EliteAssassin's Creed ValhallaF1 2021FIFA 21Cyberpunk 2077GTA V : Édition PremiumMario Kart 8 DeluxeAnimal Crossing : New HorizonsThe Legend of Zelda : Skyward Sword HDMicrosoft Flight SimulatorLes Sims 4 : Édition StandardLes Sims 4 : Vie à la CampagneLe dématérialisé n'est pas pris en compte.