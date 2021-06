Millenium 85%

Gameblog 8/10

L'Atelier est une excellente porte d'entrée au monde si complexe de la programmation de jeu vidéo. La personnification des blocs de code fonctionne parfaitement, les leçons interactives, de plus en plus compliquées, vous demanderont de bien apprendre la fonction de chaque nodon et l'interface, dans son ensemble, est un modèle de clarté. Dommage toutefois que le soft ludo-éducatif de Nintendo n'aille pas plus loin en proposant une personnalisation d'assets plus élaborée, ou en repoussant davantage les limites de son plan de travail et de ses paramètres.Derrière son ambiance joyeusement colorée, L'Atelier du Jeu Vidéo constitue un véritable environnement de développement. Ce phénoménal tour de force de conception et d'ergonomie se veut d'ailleurs très didactique, au point de se muer en outil d'apprentissage de la programmation. De quoi donner ensuite libre cours à ses aspirations créatives au regard des perspectives vertigineuses, même si certaines restrictions vouées à arrondir les angles viennent contrecarrer les plans, pour ne pas dire les rêves les plus ambitieux. Nintendo affiche ainsi fermement son compromis entre accessibilité et possibilités de production, en comptant sur la motivation des game designers de toute moustache pour lui donner raison.