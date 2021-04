Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour ce cinquième épisode découverte desur Nintendo Switch (un jeu emprunt de l'espritet voir un peu de: Nous allons découvrir plus en profondeur les dessous duen parcourant son, auparavant nous ferons une escale à la forteresse pour grossir les rangs de notre armée!Et, unedede monstres est également prévue en chemin!- CHAPITRES:00:25 Intro02:58 Renforçons l’armée06:26 Plongée dans le Dédale...10:04 Première Enigme?12:01 Vidange des eaux souterraines14:54 Seconde Enigme?17:25 Une LICORNE Verte sauvage, apparait!21:15 Éclosion de NOUVEAUX OEUFS!23:58 Dernière strate, vers le Sommet25:58 ASCENSION!https://youtu.be/UOqZjkdvSz4https://youtu.be/Dx_1SHXafeQhttps://youtu.be/X_jJ7M5zt9khttps://youtu.be/YfwWl9pa3c8- Notre quête par la suite, nous mènera à combattre un alchimiste du nom deet ce combat engendrera par la suite des altérités sur le Soleil et des conséquences notable sur la faune local...------