Semaine 12 : du 22/03/2021 au 27/03/2021

1) Monster Hunter Rise (Switch) / Nouveau

2) Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch) / -1

3) Monster Hunter Rise - Édition Collector (Switch) / Nouveau

4) Ring Fit Adventure (Switch) / -2

5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / -2

S.E.L.L.

Le dématérialisé n'est pas pris en compte.