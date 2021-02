Game Informer 8/10

Millenium 70%

JVC 13/20

PlayStation Universe 5/10

I had a good time behind the wheel in Destruction AllStars, even if I don’t know that it has enough to keep me around forever. That’s not to say there isn’t anything to do; there is a decent-enough selection of modes and activities between online and offline, with more on the way. And I appreciate the instantly satisfying action that’s as easy to drop in and out of as the cars themselves. Even if the novelty of vehicular mayhem isn’t enough to sustain my interest for many more long-haul sessions, I’m looking forward to taking it for a quick spin every now and again.On n'avait pas envie d'en arriver là, mais finalement, on va le faire ! Destruction AllStars est le Bleeding Edge de la PlayStation 5. Le titre pourtant généreux dans sa proposition, dévoilant notamment deux phases de jeu réussies (celle au volant d'un véhicule et celle à pied), échoue à cause d'un trop grand classicisme. Les différents modes de jeu sont pour le moins paresseux et insistent à proposer constamment la même formule. Une formule où il suffit de foncer sur ses adversaires pour marquer des points. Le tout aurait pu gagner davantage en dynamisme et interpeller un peu plus les joueurs en proposant divers artifices comme des ralentis ou des "killcam", mais malheureusement, Lucid Games a préféré conserver ce type de fonctionnalité pour le mode Solo du jeu. Un mode Solo qui lui aussi aurait pu être réussi, enfin s'il n'était pas bridé par un système qui oblige le joueur à sortir sa carte bleue.Destruction AllStars a de nombreux atouts dans sa manche : grand public et accessible, avec une bonne réalisation et un gameplay qui se laisse prendre en main rapidement, mais qui demande du temps pour être véritablement maîtrisé. Il est amusant de distribuer de violents coups de pare-chocs avant de bondir sur des plateformes pour changer de véhicule et déclencher ses pouvoirs avec un des nombreux héros disponibles. Il est néanmoins difficile de prédire s'il rencontrera le succès escompté au long terme, d'autant que l'exclusivité PS5 et le prix d'achat élevé risquent de l'empêcher d'atteindre un large public et la popularité qui va avec.Destruction AllStars is a clunky mess of a multiplayer experience, committing a few cardinal sins when it comes to its online experience and offering uninteresting and dull gameplay most of the time. Each character feels unique and their abilities and vehicles are fun to use, but when meshed with the rest of the experience, it doesn't work. Predatory microtransactions, a lack of lore and backstory into the AllStars, and poor single-player offerings make this the weakest PlayStation Studios title in a long time.