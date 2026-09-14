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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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name :
Metroid Ravenous
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
N.C
genre :
action-aventure
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nicolasgourry
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[NS2] Metroid Ravenous / Si vous voulez acheter en boîte
Le moins cher (même prix que le "démat") :
Cultura 59,99€
69,99€ :
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Micromania
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mercure7
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kisukesan
posted the 09/14/2026 at 05:05 PM by
nicolasgourry
comments (
17
)
shao
posted
the 09/14/2026 at 05:07 PM
Il sera moins cher à Leclerc.
guiguif
posted
the 09/14/2026 at 05:08 PM
le jeu sort dans 4 mois et d'ici là les prix varient ...
fiveagainstone
posted
the 09/14/2026 at 05:10 PM
Aucun intérêt de précommander maintenant.
mrpopulus
posted
the 09/14/2026 at 05:12 PM
Ramous
nicolasgourry
posted
the 09/14/2026 at 05:15 PM
mrpopulus
oups
taiko
posted
the 09/14/2026 at 05:43 PM
Ils n'ont pas honte de vendre à ce prix
cyr
posted
the 09/14/2026 at 05:49 PM
taiko
honte de quoi? Les prix sont libre.
mrpopulus
posted
the 09/14/2026 at 06:10 PM
cyr
C'est fou comment tu ouvres ta rondelles dès que ça parle de Nintendo. Tu étais le premier à gueuler des prix des jeux PS5 ou de Gta 6 sois disant à 100 euros. Le 2 poids 2 mesures est hallucinant chez toi
biboufett
posted
the 09/14/2026 at 06:39 PM
j'ai hâte de fou, j'ai adoré Dread
dono56
posted
the 09/14/2026 at 06:40 PM
L'édition spéciale n’est plus dispo en préco ?
Sais t on si il y aura du réassort ?
dono56
posted
the 09/14/2026 at 06:42 PM
L'édition spéciale n’est plus dispo en préco ?
Sais t’on si il y aura du réassort ?
xynot
posted
the 09/14/2026 at 06:55 PM
taiko
C'est moins cher que la majorité des autres jeux qui sont à 80
ducknsexe
posted
the 09/14/2026 at 08:23 PM
Le collector
taiko
posted
the 09/14/2026 at 08:42 PM
cyr
qualité de production tu connais?
Je parle pas des autres jeux mais de celui-ci.
Dread était aussi cher?
cyr
posted
the 09/15/2026 at 05:20 AM
taiko
achète pas. Je mettrai pas plus de 25 balle dedans. Donc jamais vu que Nintendo baisse pas les prix.
Au moins ça me fait faire des économies et j''économise de la place .
taiko
posted
the 09/15/2026 at 05:34 AM
cyr
non c'est certains que je vais avoir du mal à acheter un jeu en scrolling horizontal à ce prix là même s'il a l'air d'avoir des valeurs de production un peu supérieur à Dread.
opthomas
posted
the 09/15/2026 at 11:32 AM
Me faut surtout un bon plan NS2 pas cher.
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Sais t on si il y aura du réassort ?
Sais t’on si il y aura du réassort ?
Je parle pas des autres jeux mais de celui-ci.
Dread était aussi cher?
Au moins ça me fait faire des économies et j''économise de la place .