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Metroid Ravenous
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name : Metroid Ravenous
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : N.C
genre : action-aventure
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nicolasgourry
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[NS2] Metroid Ravenous / Si vous voulez acheter en boîte



Le moins cher (même prix que le "démat") :
Cultura 59,99€

69,99€ :
Amazon / FNAC / CDiscount / Micromania
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    mercure7, kisukesan
    posted the 09/14/2026 at 05:05 PM by nicolasgourry
    comments (17)
    shao posted the 09/14/2026 at 05:07 PM
    Il sera moins cher à Leclerc.
    guiguif posted the 09/14/2026 at 05:08 PM
    le jeu sort dans 4 mois et d'ici là les prix varient ...
    fiveagainstone posted the 09/14/2026 at 05:10 PM
    Aucun intérêt de précommander maintenant.
    mrpopulus posted the 09/14/2026 at 05:12 PM
    Ramous
    nicolasgourry posted the 09/14/2026 at 05:15 PM
    mrpopulus oups
    taiko posted the 09/14/2026 at 05:43 PM
    Ils n'ont pas honte de vendre à ce prix
    cyr posted the 09/14/2026 at 05:49 PM
    taiko honte de quoi? Les prix sont libre.
    mrpopulus posted the 09/14/2026 at 06:10 PM
    cyr C'est fou comment tu ouvres ta rondelles dès que ça parle de Nintendo. Tu étais le premier à gueuler des prix des jeux PS5 ou de Gta 6 sois disant à 100 euros. Le 2 poids 2 mesures est hallucinant chez toi
    biboufett posted the 09/14/2026 at 06:39 PM
    j'ai hâte de fou, j'ai adoré Dread
    dono56 posted the 09/14/2026 at 06:40 PM
    L'édition spéciale n’est plus dispo en préco ?
    Sais t on si il y aura du réassort ?
    dono56 posted the 09/14/2026 at 06:42 PM
    L'édition spéciale n’est plus dispo en préco ?
    Sais t’on si il y aura du réassort ?
    xynot posted the 09/14/2026 at 06:55 PM
    taiko C'est moins cher que la majorité des autres jeux qui sont à 80
    ducknsexe posted the 09/14/2026 at 08:23 PM
    Le collector
    taiko posted the 09/14/2026 at 08:42 PM
    cyr qualité de production tu connais?
    Je parle pas des autres jeux mais de celui-ci.
    Dread était aussi cher?
    cyr posted the 09/15/2026 at 05:20 AM
    taiko achète pas. Je mettrai pas plus de 25 balle dedans. Donc jamais vu que Nintendo baisse pas les prix.

    Au moins ça me fait faire des économies et j''économise de la place .
    taiko posted the 09/15/2026 at 05:34 AM
    cyr non c'est certains que je vais avoir du mal à acheter un jeu en scrolling horizontal à ce prix là même s'il a l'air d'avoir des valeurs de production un peu supérieur à Dread.
    opthomas posted the 09/15/2026 at 11:32 AM
    Me faut surtout un bon plan NS2 pas cher.
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