Pas très endurant le Enduro !



La cover PAL (très recherché…)

Fiche Technique:

NOTE PRESSE (Génération 4 001 - Noël 1987)

Screenshots:

Pubicité japonaise

Et oui, le jeu n'est pas très long, mais ça on en parlera plus tard si vous le voulez bien.On fait quand même les présentations : je m'appelle, je suis né en 1987 sur Sega Mark III/Master System, et un petit peu plus tôt en arcade. Mes parents sont Sega, vous savez ceux qui cartonnaient en arcade à cette période.D'ailleurs cette version arcade m'a valu un petit succès auprès de jeunes hommes des années 80. Dommage qu'ils sentaient fort le tabac froid...La version Master System n'est pas du tout une conversion de la version sur borne, mais plutôt une adaptation sur cet hardware de Sega bien modeste.Il s'agit donc d'un jeu sur l'(tiens donc, on ne l'aurait pas deviné) qui est une discipline de moto tout-terrain, avec des parcours souvent longs et accidentés. Le mot évoque donc à la fois l’endurance et la moto.Contrairement à l'arcade, exit la vue de derrière (le motard), les zooms, les gros sprites etc, ici on est face à un autre mode de représentation plus gérable pour la 8 bits de Sega.Le jeu propose une vue en 3/4 plongeante, typique des jeux de course arcade de l’époque, et de certains shoots aussi (je pense à Zaxxon de ce même Sega).Sans fioriture, le jeu nous impose un motard (0 choix) et nous propose de parcourir 10 tracés, avec un objectif de temps à respecter. C'est clairement du time attack, même si de nombreux adversaires motards parsèmeront les courses. A noter la présence de buggy dans certaines courses, histoire d'offrir des obstacles mobiles plus gros.Car oui, les concurrents sur la piste seront simplement des obstacles mobiles, là pour vous gonfler durant vos épreuves. Les collisions contre eux feront que votre motard tomebra et perdra de précieuses secondes pour boucler le parcours. Tomber est souvent synonyme de défaite, et de GAME OVER dans la foulée. Oui, oui, le jeu est sans pitié...Selon vos performances, vous gagnez une somme de fric que vous pourrez dépenser dans un atelier entre 2 courses. Mon conseil : mettez tout dans le, et un peu dans le Handle et l'Acceleration. Mais priorité au Engine, qui transformera votre moto en tonnerre mécaniquePad en main, le jeu est agréable, ça répond bien, l'effet de vitesse est plutôt bien rendu surtout quand on améliore notre moto.Les collisions sont bien gérées, la physique est acceptable pour une telle antiquité, et franchement près de 40 ans plus tard, je me suis amusé quasiment autant qu'à l'époque.Les graphismes sont variés et colorés, la musique et les bruitages anecdotiques, et la durée de vie pas fameuse du tout.En effet, pas de mode 2 joueurs, un seul mode de jeu avec 10 parcours, d'autant qu'en version PAL le jeu n'estCe qui n'est pas le cas de laqui propose unà partir de la 8e course.Donc sur Mark III, à partir de ce stade, le jeu devient bien enervé !