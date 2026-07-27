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Castlevania : Belmont's Curse
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name : Castlevania : Belmont's Curse
platform : PC
editor : Konami
developer : Motion Twin
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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guiguif
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Castlevania: Belmont’s Curse sera en 30fps sur Switch
Konami a mis à jour le site officiel de Castlevania: Belmont’s Curse avec de nouvelles informations techniques.

Le jeu vise 60 FPS sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, tandis que la version Nintendo Switch vise les 30 FPS. L'équipe n'a pas encore communiqué sur les performances de la version Switch sur Switch 2.

Castlevania : Belmont’s Curse sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam le 15 octobre 2026.

https://noisypixel.net/castlevania-belmonts-curse-frame-rate-storage-requirements/
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    posted the 07/27/2026 at 11:22 AM by guiguif
    comments (5)
    fdestroyer posted the 07/27/2026 at 11:25 AM
    Rédibitoire pour un scrolling 2d...
    wickette posted the 07/27/2026 at 11:30 AM
    On attendra une version switch 2 patiemment. Je prends rien sur PS5 que je peux prendre ailleurs perso, c'est bon
    guiguif posted the 07/27/2026 at 11:35 AM
    wickette #FuckPlaystation
    deathegg posted the 07/27/2026 at 11:38 AM
    Ca devient compliqué là.... Soit on prends une version PS5 et on doit donner de l'argent à Sony
    Soit on prends une version switch et on a le 30fps.
    Soit on prends une version switch 2 et on est pas sûr d'avoir le 60, une vraie version boite ou qu'on doit pas payer une upgrade pour avoir la version switch 2.
    Soit on prends une version PC et démat obligatoire.

    Super le choix....
    guiguif posted the 07/27/2026 at 11:45 AM
    deathegg Soit on prends une version PS5 et on doit donner de l'argent à Sony
    Mais une version boite uniquement
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