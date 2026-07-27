Konami a mis à jour le site officiel de Castlevania: Belmont’s Curse avec de nouvelles informations techniques.
Le jeu vise 60 FPS sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, tandis que la version Nintendo Switch vise les 30 FPS. L'équipe n'a pas encore communiqué sur les performances de la version Switch sur Switch 2.
Castlevania : Belmont’s Curse sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam le 15 octobre 2026.
Soit on prends une version switch et on a le 30fps.
Soit on prends une version switch 2 et on est pas sûr d'avoir le 60, une vraie version boite ou qu'on doit pas payer une upgrade pour avoir la version switch 2.
Soit on prends une version PC et démat obligatoire.
Super le choix....
Mais une version boite uniquement