Konami a mis à jour le site officiel de Castlevania: Belmont’s Curse avec de nouvelles informations techniques.Le jeu vise 60 FPS sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, tandis que la version Nintendo Switch vise les 30 FPS. L'équipe n'a pas encore communiqué sur les performances de la version Switch sur Switch 2.Castlevania : Belmont’s Curse sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam le 15 octobre 2026.