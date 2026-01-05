Microsoft indique désormais que 16 Go de RAM constituent la configuration minimale pour les PC de jeu sous Windows 11, tandis que 32 Go sont présentés comme une mise à niveau plus sûre pour les utilisateurs qui gardent plusieurs applications ouvertes pendant qu'ils jouent. Cette recommandation figure dans le guide du Centre d'apprentissage Windows de Microsoft consacré aux PC de jeu.
La société affirme que 16 Go de RAM restent un point de départ pratique pour la plupart des joueurs. Elle ajoute toutefois que passer à 32 Go est utile lorsque Discord, des navigateurs ou des outils de streaming fonctionnent en arrière-plan. Microsoft précise également que cette mémoire supplémentaire offre une plus grande marge de manœuvre aux nouveaux titres, alors que les besoins en mémoire ne cessent d'augmenter. Dans cette même liste de contrôle, la société indique « au moins 16 Go de RAM », 32 Go étant préférables pour le multitâche.
16 Go de RAM constituent la configuration de base ; 32 Go, c'est la mise à niveau « sans souci ».
Pour la plupart des joueurs, 16 Go de RAM constituent un bon point de départ. Passer à 32 Go de RAM est utile si vous utilisez Discord, des navigateurs ou des outils de streaming en même temps que vos jeux. Cette mémoire supplémentaire offre également plus de marge de manœuvre aux titres les plus récents, dont les besoins en mémoire ne cessent d'augmenter.
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posted the 05/01/2026 at 06:47 PM by jenicris
À notre époque, pour jouer convenablement sur PC, 16Go de RAM est devenu le strict minimum
Hormis le streaming et qq applis gourmandes en arrière-plan, surfer sur internet et jouer n'a jamais demandé plus de 10 Go, surtout avec de la VRAM conséquente.
De plus, pour les jeux, 32Go est même contre-productif car il peut désactiver le Dual Channel.
En tout cas, ce sont mes expériences personnelles.
Mais si le 12 tient ses promesses comme Xp, 7 et 10 alors je passerai dessus.
keiku Une purge ce Windows, j'ai plus du tou d'écran bleu, mais bon sang, quel mauvais Windows...
leonr4 Mais j'ai cru entendre que c'est le dernier Windows, y aura plus de version numéroté.
Windows 11 est trop chiant, c'est peu intuitif et les mises a jour obligatoire m'ont soulé.
Il est vrai qu’il existe aussi des versions personnalisées, que je privilégie toujours à chaque fois que j'installe un Windows, car elles contiennent moins de conneries et sont mieux optimisées.
Mais cet OS reste vraiment une horreur.
yanssou
bref je suis repasser sous win 10... en attendant de trouver l'os hors microsoft qui me conviendra le mieux