profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1838
visites since opening : 4442736
jenicris > blog
Microsoft : pour le gaming (sous W11) 16GO RAM est le minimum, 32 la maj pour avoir aucun soucis
Microsoft indique désormais que 16 Go de RAM constituent la configuration minimale pour les PC de jeu sous Windows 11, tandis que 32 Go sont présentés comme une mise à niveau plus sûre pour les utilisateurs qui gardent plusieurs applications ouvertes pendant qu'ils jouent. Cette recommandation figure dans le guide du Centre d'apprentissage Windows de Microsoft consacré aux PC de jeu.

La société affirme que 16 Go de RAM restent un point de départ pratique pour la plupart des joueurs. Elle ajoute toutefois que passer à 32 Go est utile lorsque Discord, des navigateurs ou des outils de streaming fonctionnent en arrière-plan. Microsoft précise également que cette mémoire supplémentaire offre une plus grande marge de manœuvre aux nouveaux titres, alors que les besoins en mémoire ne cessent d'augmenter. Dans cette même liste de contrôle, la société indique « au moins 16 Go de RAM », 32 Go étant préférables pour le multitâche.

16 Go de RAM constituent la configuration de base ; 32 Go, c'est la mise à niveau « sans souci ».
Pour la plupart des joueurs, 16 Go de RAM constituent un bon point de départ. Passer à 32 Go de RAM est utile si vous utilisez Discord, des navigateurs ou des outils de streaming en même temps que vos jeux. Cette mémoire supplémentaire offre également plus de marge de manœuvre aux titres les plus récents, dont les besoins en mémoire ne cessent d'augmenter.
https://videocardz.com/newz/microsoft-puts-16gb-ram-as-baseline-and-32gb-as-no-worries-for-gaming-pcs
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/01/2026 at 06:47 PM by jenicris
    comments (16)
    ouroboros4 posted the 05/01/2026 at 06:49 PM
    Je suis du même avis.
    À notre époque, pour jouer convenablement sur PC, 16Go de RAM est devenu le strict minimum
    solarr posted the 05/01/2026 at 06:59 PM
    La machine qui utilise 10 Go avant même d'avoir lancé un jeu est très mal optimisée, ou a des applis en arrière-plan inutiles.
    Hormis le streaming et qq applis gourmandes en arrière-plan, surfer sur internet et jouer n'a jamais demandé plus de 10 Go, surtout avec de la VRAM conséquente.
    De plus, pour les jeux, 32Go est même contre-productif car il peut désactiver le Dual Channel.

    En tout cas, ce sont mes expériences personnelles.
    solarr posted the 05/01/2026 at 07:00 PM
    C'est très astucieux de la part de Microsoft, cette com pour redynamiser le secteur en pleine inflation
    yanssou posted the 05/01/2026 at 07:01 PM
    Vive Linux
    ravyxxs posted the 05/01/2026 at 07:03 PM
    Team 48 Giga ici, me demander pas pourquoi, le mec qui vendait ce kit de base super cher était de super bonne humeur ce jour et ma fait un prix imbattable
    onimusha posted the 05/01/2026 at 07:03 PM
    yanssou j'approuve ce com à 100%
    yanssou posted the 05/01/2026 at 07:07 PM
    onimusha
    leonr4 posted the 05/01/2026 at 07:08 PM
    Toujours sous W10 qui tourne comme une horloge, perso rien à foutre de leur windows 11.
    Mais si le 12 tient ses promesses comme Xp, 7 et 10 alors je passerai dessus.
    keiku posted the 05/01/2026 at 07:14 PM
    Windows 11 c'est pire que windows vista... on dirait un jeu développer par bethesda...
    ravyxxs posted the 05/01/2026 at 07:26 PM
    yanssou yanssou Pour les jeux c'est une galère je trouve, vous l'utilisez pour quoi ?

    keiku Une purge ce Windows, j'ai plus du tou d'écran bleu, mais bon sang, quel mauvais Windows...

    leonr4 Mais j'ai cru entendre que c'est le dernier Windows, y aura plus de version numéroté.
    yanssou posted the 05/01/2026 at 07:30 PM
    ravyxxs Pour tout même L’État français l'utilise maintenant. C'est simple et efficace à la fois.

    Windows 11 est trop chiant, c'est peu intuitif et les mises a jour obligatoire m'ont soulé.
    adamjensen posted the 05/01/2026 at 07:30 PM
    Heureusement pour moi, je n’utilise pas cette merde de Windows 11, même si j’ai 16 Go.
    Il est vrai qu’il existe aussi des versions personnalisées, que je privilégie toujours à chaque fois que j'installe un Windows, car elles contiennent moins de conneries et sont mieux optimisées.
    Mais cet OS reste vraiment une horreur.

    yanssou
    yanssou posted the 05/01/2026 at 07:32 PM
    adamjensen
    leonr4 posted the 05/01/2026 at 07:34 PM
    ravyxxs https://www.frandroid.com/marques/microsoft/2999373_non-windows-12-ne-sortira-pas-en-2026-voici-ce-que-microsoft-a-prevu-cette-annee-pour-votre-pc
    keiku posted the 05/01/2026 at 07:37 PM
    ravyxxs quand c'était pas l'écran bleu, c'était les fenêtre qui s'ouvrait toute seul quand je passais en plein écran, ou la moitié des icone du bureau inaccessible... et avec des conflit avec le bios et la carte graphique menant a un soft lock corrompant la partition Windows du ssd...

    bref je suis repasser sous win 10... en attendant de trouver l'os hors microsoft qui me conviendra le mieux
    romgamer6859 posted the 05/01/2026 at 07:43 PM
    ça et chrome qui prend tellement de ram pour rien...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo