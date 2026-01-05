16 Go de RAM constituent la configuration de base ; 32 Go, c'est la mise à niveau « sans souci ».

Pour la plupart des joueurs, 16 Go de RAM constituent un bon point de départ. Passer à 32 Go de RAM est utile si vous utilisez Discord, des navigateurs ou des outils de streaming en même temps que vos jeux. Cette mémoire supplémentaire offre également plus de marge de manœuvre aux titres les plus récents, dont les besoins en mémoire ne cessent d'augmenter.

Microsoft indique désormais que 16 Go de RAM constituent la configuration minimale pour les PC de jeu sous Windows 11, tandis que 32 Go sont présentés comme une mise à niveau plus sûre pour les utilisateurs qui gardent plusieurs applications ouvertes pendant qu'ils jouent. Cette recommandation figure dans le guide du Centre d'apprentissage Windows de Microsoft consacré aux PC de jeu.La société affirme que 16 Go de RAM restent un point de départ pratique pour la plupart des joueurs. Elle ajoute toutefois que passer à 32 Go est utile lorsque Discord, des navigateurs ou des outils de streaming fonctionnent en arrière-plan. Microsoft précise également que cette mémoire supplémentaire offre une plus grande marge de manœuvre aux nouveaux titres, alors que les besoins en mémoire ne cessent d'augmenter. Dans cette même liste de contrôle, la société indique « au moins 16 Go de RAM », 32 Go étant préférables pour le multitâche.