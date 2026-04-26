Jeu Fini

Mon 3eme jeu de 2026 après Resident Evil 9 et Monster Hunter Stories 3 (je suis corporate), Pragmata était l’un des jeux que j’attendais le plus depuis son annonce et l’un des jeux qui m’a poussé en bon pigeon à me prendre une PS5 Pro avant la hausse pour le faire dans les meilleures conditions qui soient sur console.- Beau et fluide- Des environnements sympas avec un bon level design- Un système de combat frais et fun- De très bons boss- Superbe OST- Histoire simple, mais efficace- Le petit postgame qui fait plaisir- Trop simple en normal- Devoir repasser par le QG pour se soignerVisuellement, Pragmata est magnifique sur PS5 Pro (cette tignasse !) et tourne parfaitement sans aucun accro. Malgré le fait que le jeu se déroule dans une station spatiale, Capcom a réussi à varier les environnements pour ne pas tomber dans le classicisme. Le level design est agréable à parcourir avec plein des secrets dont certains ne seront accessible qu’avec des pouvoirs qu’on obtiendra plus tard dans l'aventure, poussant ainsi au backtracking. Le système de combat mêlant hacking et TPS est une grande réussite et on sent déjà qu’il pourra être encore plus poussé/varié dans une possible suite. Les quelques boss sont bien foutus avec de bons patterns, ce qui n’est pas toujours évident à faire dans un TPS (RE9 par exemple).L’OST est aussi excellente, bien que la plupart des meilleurs thèmes aient déjà été dévoilés dans les trailers. Même si l’histoire ne s’emballe vraiment que dans les dernières heures, le duo Hugh/Diana est assez intéressant et touchant pour qu’on accroche du début à la fin (et quelle fin !).Pour finir, le jeu propose un petit postgame sympa histoire de grappiller quelques heures en plus.Malheureusement, Pragmata a un défaut majeur pour quiconque a l’habitude des TPS : son équilibrage.Les ennemis font pas mal de dégâts quand ils vous touchent, mais leurs attaques sont facilement esquivables pour quiconque a l’habitude des TPS nerveux. En dehors de quelques boss, de quelques salles rouges et des entraînements de Cabin, je n’ai jamais eu la sensation d’avoir des ennemis agressifs en face de moi. Heureusement le mode Lunatic déblocable à la fin du jeu remonte un peu le niveau, surtout pour les boss, mais il aurait clairement fallu une difficulté intermédiaire d’entrée.Et si je devais chipoter, j’aurais aimé pouvoir être soigné directement via les points de TP et récupérer mes potions sans devoir obligatoirement repasser par le hub central.