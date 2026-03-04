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Le prochain film Resident Evil, la meilleur adaptation au cinéma ?
Comme vous savez, le 13 Septembre 2026 sortira au cinéma : Resident Evil réalisé par Zach Cregger.

C'est le réalisateur (il sera aussi co-scénariste) de Évanouis et Barbare.
Le scénario sera co-écrit avec Shay Hatten : Ballerina.
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Avec un chèque de 20 millions de dollars dans la poche, un budget costaud de 80 millions de dollars (le plus gros budget à ce jour pour une adaptation au cinéma pour la licence) et une liberté totale de la part du studio, le cinéaste semble bien décidé à envoyer balader le fan-service pour livrer une proposition radicale.

Les premiers retours de projections tests pour le reboot de Resident Evil viennent de tomber, et décrivent un film constamment sous adrénaline d'une durée éclair de 90 minutes. Zach Cregger se serait débarrassé de tous les prévisibles tunnels de dialogues explicatifs sur Umbrella ou les origines du virus (Cregger avait de toute façon expliqué qu'il ne se plongerait pas dans du fan service gratuit) pour foncer droit au but. Ce reboot est même comparé à un Mad Max : Fury Road version horrifique, où la tension ne retombe jamais. Cregger aurait, a priori, tout misé sur le mouvement perpétuel et une mise en scène viscérale, avec l'efficacité brute d'une série B nerveuse.

Côté scénario...un simple livreur paumé dans le chaos d'un Raccoon City en pleine épidémie. Le personnage est décrit comme un véritable « avatar » pour le spectateur, jeté dans un enfer visuel qui ne lésine pas sur les effets pratiques et des tonnes de chairs sanguinolentes, loin de l'esthétique CGI trop propre des blockbusters horrifiques actuels. Certains retours évoquent une influence assumée d'Evil Dead II pour l'ambiance chaotique du film.
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Une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo en vue ?
Vivement la bande annonce !

Gamekult
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    pimoody, legato, ozyxp
    posted the 04/03/2026 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (15)
    shirou posted the 04/03/2026 at 05:36 PM
    Une des meilleurs adaptions d'un jeu vidéo en vue ?

    Press X To Doubt :

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    mercure7 posted the 04/03/2026 at 06:05 PM
    S'éloigner des personnages du jeu, ça évitera déjà d'avoir un casting aussi raté que celui du film précédent (Jill, Léon, etc)
    docteurdeggman posted the 04/03/2026 at 06:11 PM
    J’ai déjà lu ça…
    escobar posted the 04/03/2026 at 06:24 PM
    On y croit lol
    pimoody posted the 04/03/2026 at 06:53 PM
    "Zach Cregger se serait débarrassé de tous les prévisibles tunnels de dialogues explicatifs sur Umbrella ou les origines du virus"

    Enfin ! Il y a des cinéastes qui vont peut être enfin nous débarrasser de cette mode venu des séries TV (qui fonctionne bien pour le médium TV par ailleurs), qui sont les tunnels de dialogues.

    Perso je vais au cinéma pour vivre des expériences cinématographiques, visuels, sensoriels. Surtout que la plupart des films sous dialogues enchaînent les poncifs où reste bien balisés.
    On remarquera quand même que globalement ce qui fonctionne que ce soit pour Villeneuve, Nolan, Snyder où les films Sud-Coréens, c'est justement la mise en scène, la gestion du mouvement et savoir communiquer intelligemment de façon cinégénique.

    Mad Max Fury Road est un excellent exemple à prendre avec une base de scénario que l'on pourrait qualifier de plutôt très sobre, et pourtant...
    shirou posted the 04/03/2026 at 07:31 PM
    pimoody Oui je suis assez d'accord sur les tunnels explicatifs. Aujourd'hui tu fais pas un film "résident Evil" pour la ménagère mais pour le vieux geek quadragénaire. Sinon tu l''appel autrement.
    Ici on on reste sur de "l'adaptation" de JV, les gens vont voir le film pour retrouver le matériaux d'origine et sont au courant du lore.

    Au final, il y a très peux d'adaptation que j'ai trouvée vraiment réussi au cinéma, je crois que une des seules exception que j'ai en tête même si c'est un manga et pas du JV, c'est Old Boy.
    adamjensen posted the 04/03/2026 at 07:56 PM
    Aurait-on enfin, pour la première fois, un bon film Resident Evil ?
    shinz0 posted the 04/03/2026 at 08:46 PM
    Meilleure adaptation je ne pense pas puisque l'histoire ne reprendra pas les jeux et c'est pas plus mal
    Un bon film probablement vu le filmo du réalisateur
    pharrell posted the 04/03/2026 at 08:46 PM
    Why not… toute façon on s’attend à rien on peut que être surpris…
    sdkios posted the 04/03/2026 at 08:50 PM
    shinz0 exactement ! Mais je comprends pas trop pourquoi ils font pas juste un films de zombies du coup. Parce que bon, faire un film RE si c'est pour ne pas parler du lore, ne pas reprendre l'histoire ni les persos,... Je comprends pas trop l'interet du coup
    ronan89 posted the 04/03/2026 at 09:00 PM
    XD
    ozyxp posted the 04/03/2026 at 11:12 PM
    J'ai hate de le voir !
    kidicarus posted the 04/04/2026 at 06:50 AM
    Un film avec des zombi, je suis preneur et en plus dans le monde RE je garde Espoir.
    pimoody posted the 04/04/2026 at 08:27 AM
    shirou j'ai envie de te dire que même sans connaissance reel de resident evil tu n'as pas besoin d'explications pour vivre une expérience de cinéma immersive dans le genre horreur organique et visceral.

    Old Boy ( la ménagère a était choqué )
    liberty posted the 04/04/2026 at 11:22 AM
    sdkios pimoody shirou Je pense que Resident Evil c'est juste pour permettre d'attirer un public déjà acquis. Ça doit être un bon film de Zombie qui sans deux ou trois références s'appellerait ''Zombie Chaos'', ou ''The day of hell''' .. bref choisissez votre titre. Ils ont dû se dire que faire une adaptation fidèle c'est toujours casse gueule, que vaut mieux faire autre chose et rester dans l'univers de Resident Evil juste. Ça peut être très bien aussi. De toute manière on sait qu'il y aura toujours des mécontents. Donc si tu gardes les ennemis iconiques, quelques personnage où situation de Resident Evil, et que tu réalise un film sur des Zombie ou tu ne te bloque pas sur les personnages principaux et les situations connues et reconnues... Bha ça peut donner un film plus intéressant. De toute manière s'appeler Resident Evil ça passe mieux pour attirer le public dans tout les cas.
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