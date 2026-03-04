Comme vous savez, le 13 Septembre 2026 sortira au cinéma : Resident Evil réalisé par Zach Cregger.



C'est le réalisateur (il sera aussi co-scénariste) de Évanouis et Barbare.

Le scénario sera co-écrit avec Shay Hatten : Ballerina.

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Avec un chèque de 20 millions de dollars dans la poche, un budget costaud de 80 millions de dollars (le plus gros budget à ce jour pour une adaptation au cinéma pour la licence) et une liberté totale de la part du studio, le cinéaste semble bien décidé à envoyer balader le fan-service pour livrer une proposition radicale.



Les premiers retours de projections tests pour le reboot de Resident Evil viennent de tomber, et décrivent un film constamment sous adrénaline d'une durée éclair de 90 minutes. Zach Cregger se serait débarrassé de tous les prévisibles tunnels de dialogues explicatifs sur Umbrella ou les origines du virus (Cregger avait de toute façon expliqué qu'il ne se plongerait pas dans du fan service gratuit) pour foncer droit au but. Ce reboot est même comparé à un Mad Max : Fury Road version horrifique, où la tension ne retombe jamais. Cregger aurait, a priori, tout misé sur le mouvement perpétuel et une mise en scène viscérale, avec l'efficacité brute d'une série B nerveuse.



Côté scénario...un simple livreur paumé dans le chaos d'un Raccoon City en pleine épidémie. Le personnage est décrit comme un véritable « avatar » pour le spectateur, jeté dans un enfer visuel qui ne lésine pas sur les effets pratiques et des tonnes de chairs sanguinolentes, loin de l'esthétique CGI trop propre des blockbusters horrifiques actuels. Certains retours évoquent une influence assumée d'Evil Dead II pour l'ambiance chaotique du film.

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Une des meilleures adaptations d'un jeu vidéo en vue ?

Vivement la bande annonce !

Gamekult